Lacta abre 2 mil vagas de emprego para Páscoa

Manaus - Com as boas expectativas de vendas no período de Páscoa, a Lacta abriu 2 mil vagas de emprego em todo o país. As oportunidades são para os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal.

Os futuros funcionários precisam ser maiores de 18 anos e ter concluído o ensino médio. Salário é de R$ 730.

A Randstad, empresa responsável pela seleção, diz que os novos funcionários serão responsáveis pelas vendas, abordagens aos clientes e organização dos espaços de exposição dos ovos de Páscoa. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e ter concluído o ensino médio.

As vagas são temporárias e terão duração inicial de 14 dias, com salário de R$ 730. Para participar, é necessário fazer o o cadastro AQUI, , até a próxima segunda-feira (26/2).





