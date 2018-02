Aposentados e pensionistas têm até o dia 28 para comprovar vida

Brasília- Beneficiários da Previdência Social têm até 28 de fevereiro para realizar a prova de vida e assim continuar recebendo seus pagamentos em dia. Esse procedimento é necessário para milhões de aposentados e pensionistas.

A comprovação pode ser realizada diretamente no banco em que o beneficiado recebe o benefício. É preciso apresentar um documento oficial de identificação para comprovar a vida. Ao mesmo tempo, instituições que usam a biometria podem comprovar isso por meio dos terminais de autoatendimento.

Quem não puder fazer a comprovação pessoalmente por motivos de saúde ou dificuldades de locomoção pode realizar o procedimento por meio de um procurador cadastrado no Instituto Nacional do Serviço Social (INSS).

Já quem mora no exterior pode fazer isso por procuração, documento emitido pelo consulado ou por formulário disponível no site do INSS.

Novo recurso do INSS

Diante da grande dificuldade para se calcular o tempo de contribuição o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou o novo serviço que faz uma simulação do período e diz se o trabalhador já tem tempo para pedir a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. O recurso foi batizado como Meu INSS



O lançamento da ferramenta ocorre dias depois de o governo anunciar oficialmente a suspensão da tramitação da reforma da Previdência no Congresso. A proposta de emenda à Constituição (PEC), que deve ficar parada até o fim do ano, endurece as regras para se aposentar e mira sobretudo aumentar a idade mínima para atingir o benefício.



Acesse aqui a nova ferramenta

Diferente da ferramenta anterior disponível no site, a nova calculadora realiza uma busca automática de todas as informações e dados de vínculos do trabalhador registrados nos sistemas do INSS. A simulação funciona apenas como um primeiro "indício" do direito, pois ao visualizar a suposta possibilidade de aposentadoria, o trabalhador entrará em contato com o INSS para saber se, de fato pode receber o benefício.

