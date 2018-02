Diminui número do desemprego no Amazonas, aponta IBGE

Em um ano 20 mil pessoas conseguiram e se mantiveram empregados no AM | Foto: Reprodução





Manaus - Apesar de ainda existir 246 mil pessoas desempregadas no Estado do Amazonas, incluindo municípios da região metropolitana de Manaus e na própria capital, os índices do desemprego diminuíram 2,5%, 2% e 2,2%, respectivamente nos três últimos meses de 2017 em comparação com o trimestre anterior. O dado consta na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Amazonas (IBGE-AM), divulgado nesta sexta-feira (23).

Quando se compara os resultados do último trimestre de 2017, com o último trimestre de 2016 também houve uma melhora nos números com uma queda do desemprego de 1,3%. Nos últimos meses de 2017 o Amazonas estava com 241 mil pessoas desempregadas, um número 7,7% menor que o registrado no mesmo período de 2016, o que demonstra que em um ano, 20 mil pessoas conseguiram emprego.

O supervisor de disseminação do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira, disse que esse resultado foi o melhor do ano de 2017, com saldo na posição da desocupação no Amazonas. “Foi positivo e trouxe boas notícias para o estado e para os trabalhadores. A formalidade ou informalidade é consequência das condições econômicas nos próximos meses.

Quando se compara os resultados do terceiro trimestre de 2017, com o quarto trimestre de 2017, os números são ainda melhores. De acordo com o IBGE, nos meses de julho, agosto e setembro de 2017, haviam 287 mil pessoas desempregadas no Amazonas. O número caiu para 241 mil pessoas desempregadas nos meses de outubro, novembro e dezembro.

De acordo com o IBGE, se a melhora da situação econômica do Estado perdurar, certamente a desocupação vai cair e a empregabilidade vai aumentar ainda mais.

A massa de rendimento, que é a soma de todos os salários dos trabalhadores do Estado também cresceu no Amazonas, com um aumento de 23%. O resultado do último trimestre de 2017 alcançou um total de R$ 2, 647 bilhões. Comparando com o mesmo período de 2016, o incremento em dinheiro foi de R$ 495 milhões.

“Quando essa massa aumenta, significa que o poder aquisitivo e a renda do trabalhador melhoraram, não só do que já estavam trabalhando, como os que entrara no mercado de trabalho durante o trimestre”, completou Adjalma.

Apelo

O IBGE também fez um apelo a nível nacional, para que os moradores não ignorem os pesquisadores do instituto e os recebam em suas residências. “Queremos pedir aos moradores, aos amazonenses tanto da capital quanto do interior, independente da condição social, que receba os pesquisadores do IBGE. Deem a entrevista forneçam as informações que estamos pedindo e precisando, mas antes identifique corretamente o pesquisador, só depois permita o acesso, porque é muito importante para o trabalho do IBGE”.

