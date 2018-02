Restaurantes e hotéis reduzem desemprego no Amazonas

Os dados constam na Pnad Contínua, do IBGE-AM | Foto: Márcio Melo

Manaus - Os restaurantes e hotéis foram responsáveis pelo maior volume proporcional de contratações de mão de obra, no último trimestre de 2017, em relação ao trimestre de 2016, e impulsionaram a redução do índice do desemprego no Amazonas, que caiu 1,3%. As contratações dos segmentos cresceram 45,7% no período estudado, seguido das atividades formadas por informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com 26,6%.

Os dados constam na Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE-AM (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Amazonas), divulgado na sexta-feira (23). O estudo mostra ainda que, os restaurantes e alojamentos também registraram alta de 20,5%, em relação ao trimestre anterior, seguidos da construção civil, que cresceu 1,9%. No item posição na ocupação, com 10,3% o número de empregados no setor privado, sem carteira assinada, apresentou a maior alta na variação levantada.

Conforme o estudo, com 246 mil pessoas, o desemprego no Amazonas, Região Metropolitana de Manaus e cidade de Manaus, diminuiu 2,5%, 2% e 2,2%, respectivamente nos últimos três meses de 2017, em relação ao trimestre anterior. Nos últimos meses de 2017, o Amazonas tinha 241 mil pessoas desempregadas, um número 7,7% menor que o mesmo período de 2016.

O supervisor de disseminação do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira, diz que foi o melhor resultado de 2017, com saldo na posição da desocupação no Amazonas. “Foi positivo e trouxe boas notícias para o Estado e para os trabalhadores. A formalidade ou informalidade será consequência das condições econômicas nos próximos meses”.

O número de empregados no setor privado, sem carteira assinada, apresentou a maior alta na variação levantada | Foto:

Quando se comparam os resultados do quarto trimestre de 2017, com o terceiro, os números são ainda melhores. De julho a setembro de 2017, 287 mil pessoas estavam desempregadas no Amazonas. Esse número caiu para 241 mil pessoas desempregadas nos meses de outubro a dezembro.

Nogueira afirma também que, se os resultados continuarem apresentando melhoras na situação econômica do Amazonas, com crescimento potencial do comércio, da indústria e dos serviços nos últimos meses, certamente a desocupação vai cair e a empregabilidade vai aumentar ainda mais.

A massa de rendimento, que é a soma de todos os salários de todos os trabalhadores do Estado também cresceu no Estado, alta de 23%, atingindo no último trimestre 2017 o total de R$ 2,647 bilhões. Comparando com o mesmo período de 2016, o incremento em dinheiro foi de R$ 495 milhões.

“Quando essa massa aumenta, significa que o poder aquisitivo e a renda do trabalhador melhoram, não só do que já estava trabalhando, como do que entrara no mercado de trabalho durante o trimestre”, completa Adjalma.

Apelo

O IBGE também fez um apelo em nível nacional para que os moradores não ignorem os pesquisadores e os recebam em suas residências. “Queremos pedir aos amazonenses que, independentemente da condição social, recebam os pesquisadores do IBGE. Mas antes identifiquem corretamente o pesquisador, só depois permita o acesso”.

