Zona Leste: a ‘mina de ouro’ do comércio manauense

Manaus - O comércio varejista e atacadista da Zona Leste de Manaus apresentou expansão contínua nos últimos anos que antecederam a crise econômica. Com um dos maiores mercados consumidores da cidade, a área se torna cada vez mais atrativa para abrigar novos empreendimentos e negócios. O Em Tempo ouviu empresários do setor e levantou um breve perfil da área.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, contou que a área inicialmente, décadas atrás, foi ocupada em grande parte por invasões, e em pouquíssimo tempo se tornou atrativa para receber negócios, chegando até a ser chamada de “El Dorado”, nome que faz referência a lenda da cidade de ouro, do descobrimento da América.

"Há dez anos começou-se a fazer uma triagem nos estabelecimentos, o que resultou em grande número de fechamentos daqueles que não tinham competência para atuar. “Nos últimos cinco anos o comércio vem melhorando na Zona Leste, porque vem ganhando shoppings que puxam para cima a qualidade de serviços, tipo de loja, forma de pagamento”, conta Assayag.

Recentemente a região ganhou a implementação do maior shopping das redondezas, o centro de compras da avenida Grande Circular. De acordo com a própria CDL-Manaus, a Zona Leste tem em torno de 11 mil estabelecimentos comerciais dos mais variados tipos, e outros 3 a 4 mil que ainda estão na informalidade.

A Zona Leste se torna cada vez mais atrativa para abrigar novos empreendimentos e negócios | Foto: Marcio Melo

O empresário explicou que a Zona Leste ainda é uma área crescente porque tem população densa e grande que precisa de consumo. “Restaurantes que levam boa qualidade estão sempre cheios. Nesses últimos três anos, se não fosse a crise - período em que todo os estabelecimentos foram a crescimento zero - a Zona Leste estaria de visual e qualidade tanto de residência quanto de lojas, bem melhores”, comentou.

A cunho de comparação, o Centro Comercial de Manaus tem aproximadamente 5 mil estabelecimentos comerciais de produtos e serviços, o que inclui, lojas, hotéis, restaurantes entre outros. O número é menos da metade do que se tem registro na Zona Leste. Os segmentos destaques na Zona Leste continuam sendo material de construção e alimentação.

Leia também: Restaurantes e hotéis reduzem desemprego no Amazonas

Área importante

Para o empresário, presidente do grupo TV Lar e membro da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Antônio Azevedo, a Zona Leste tem uma “vida própria” e densidade de consumo grande, considerada como se fosse outro município, separado a Manaus. “É tão importante que apenas naquela região tem três shoppings que são o Cidade Leste, o São José e o recém-inaugurado Grande Circular”, ressaltou.

A região já foi chamada de "El Dorado" | Foto: Marcio Melo

“É uma população que vive praticamente como autônomos e avulso. Com a crise aumentou ainda mais a informalidade, mas estão empregados e ocupados gerando renda e consumindo. É um comércio nervoso, agitado, muita gente andando, é uma Zona muito importante”, analisou ainda Azevedo.

Uma das maiores empresas da cidade, o Grupo DB tem a Zona Leste como um dos maiores mercados consumidores da cidade. O gerente de marketing do grupo, Guto Cobert, analisou que a Zona Leste, depois da Zona Norte, é a zona mais populosa e consequentemente tem mais concentração do comércio de varejo e atacado.

“Apenas na Zona Leste hoje temos três unidades, sendo do São José, do Mutirão e uma na avenida Grande Circular. Não é a mais representativa, mas é bem importante para o grupo”, comentou Cobert.

Atacado

O proprietário do grupo comercial Tropical, Alan Bandeira de Melo, destacou que a Zona Leste tem um perfil de habitantes de poder aquisitivo médio, mas como a segunda zona mais populosa da cidade, consequentemente tem maior número de consumidores. “Eu atuo muito forte lá (Zona Leste) no atacado, mesmo não tendo uma unidade na região”, comentou.

A área possui em torno de 4 mil estabelecimentos comerciais que ainda estão na informalidade | Foto: Marcio Melo

Bandeira detalhou ainda que o comércio de bairro trabalha com preços mais em conta, mas não é porque barateiam o mesmo produto, e sim colocam outros itens com custo menor para vender. “O preço que é praticado ao varejo do Centro é o preço que é praticado no bairro, agora o consumo vai de acordo com o poder aquisitivo de cada região”, conta.

Mesmo assim, Bandeira de Melo, ainda aposta no Centro Histórico da cidade como o maior centro comercial de Manaus. “Apesar da crise ainda é o local com maior variedade. A concentração de lojas é bem maior no Centro do que na Zona Leste que é espalhada. Aqui no Centro é comércio puro”, completou.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Diminui número do desemprego no Amazonas, aponta IBGE

Lacta abre 2 mil vagas de emprego para Páscoa

Preço do quilo do tomate sobe e pode virão 'vilão" da feira novamente