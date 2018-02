Postos do Sine Manaus oferecem 20 vagas de emprego nesta segunda-feira

Posto do Sine Manaus no Shopping Phelippe Daou oferece 18 vagas de emprego | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Os postos do Sine Manaus, localizados na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14, Zona Sul; e Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4 da Cidade Nova, Zona Norte, irão selecionar candidatos a 20 vagas de emprego, nesta segunda-feira, (26), a partir das 8h. O maior número de vagas é para o posto da Cidade Nova com 18 vagas entre analista fiscal e costureiro.

Os interessados devem observar os requisitos exigidos e levar os seguintes documentos: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho (CTPS), comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.



POSTO SINE MANAUS OUVIDORIA/PROCON

Rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14, ao lado do Samu.

ASSISTENTE FINANCEIRO (1)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo ou Superior Completo na área de atuação;

EXPERIÊNCIA: seis meses comprovada na CTPS, na função descrita. Controle de contas a pagar e receber, noções em departamento de pessoal e tudo que faz parte do setor financeiro. Desejável conhecimento de informática.

ASSISTENTE FISCAL (1)

ESCOLARIDADE: cursando Ensino Superior (Administração, Contabilidade);

EXPERIÊNCIA: conhecimento mínimo em legislação municipal, gissonline. Fazer classificação de notas referentes à compra de mercadorias para revenda, remessa para concertos, notas referentes a bonificações; alimentar as configurações tributárias de novos produtos no Linux, emitir notas de devolução de compra e anulação, remessas.

POSTO SINE MANAUS SHOPPING PHELIPPE DAOU – T4

Avenida Camapuã, 2.985 - Cidade Nova, em frente ao T4.

COSTUREIRO (1)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo;

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência com enxoval de bebê.

COBRADOR EXTERNO (5)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: experiência interna ou externa com cobrança, recuperação de dívidas e negociação. Possuir CNH categoria “A” ou "AB". Conhecimento de informática básica. Total disponibilidade de horário.

VENDEDOR INTERNO (1)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência com vendas de mármore e granitos.

VENDEDOR EXTERNO (1)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência como vendedor externo que saiba tirar medida, com experiência comprovada em mármore e granito. Ter condução própria.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS (1)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência com carro pequeno a gasolina.

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS (1)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: necessário ter experiência com carro pequeno a gasolina.

RECEPCIONISTA (2)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: obrigatório ter curso de informática.

INSTALADOR DE BEBEDOURO (2)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS: ser proativo e comunicativo, conhecer as zonas da cidade. Ter CNH categoria A/B é requisito obrigatório.

ATENDENTE DE CALL CENTER (2)

ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo

EXPERIÊNCIA: experiência mínima de 6 meses comprovada na CTPS;

REQUISITOS: ser proativo, comunicativo; ter curso de digitação é requisito obrigatório.

ANALISTA FISCAL (2)

ESCOLARIDADE: Superior completo em Administração, Contabilidade ou áreas afins.

EXPERIÊNCIA: mínima 6 meses comprovada na CTPS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Superior completo em Administração, contabilidade ou áreas afins. Ter domínio em Entradas de Notas Fiscais e Faturamentos, Apuração de impostos e envio de declarações mensais, manutenção dos documentos fiscais e administrativos em ordem.

