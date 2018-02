Governo do AM deve chamar mais concursados da Susam em março

Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) da Susam, Ézio Lacerda. | Foto: Divulgação

Manaus - O governo do Amazonas informou nesta segunda-feira (26) que estuda nova chamada do concurso de 2014. A previsão é que novos concursados sejam chamados até final de março. O anúncio foi feito durante audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), nesta segunda-feira (26/02), pelo diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) da Susam, Ézio Lacerda.



Com a conclusão da última convocação em fevereiro, em que foram chamados 428 classificados no concurso de 2014, a secretaria terá chamado 75,69% dos 9.345 candidatos que conseguiram nota suficiente para classificação no concurso. Segundo o DGRH, o número de convocados chega agora a 7.301.

Fundações





O concurso de 2014 tem validade até abril de 2019. Na lista de convocados desta sexta chamada constam 79 aprovados para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), 73 para a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), 101 para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), 25 para a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), 80 para a Fundação Alfredo da Matta (FUAM), 21 para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS).





