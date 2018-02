Empresas de alimentação e alojamento empregaram mais em 2017, diz IBGE

Manaus - A taxa de ocupação no Amazonas, índice que contabiliza quantas pessoas estão atuando no mercado de trabalho, teve como destaque os segmentos de alojamento e alimentação. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve um aumento de 20,5% nessas áreas.



A pesquisa mostra que o setor de alimentação (lanchonetes e restaurantes) e alojamento (hotéis e pousadas) obtiveram um acréscimo de 18 mil novos empregos. Esse aumento ocorreu entre os meses de outubro e dezembro de 2017, em comparação aos três meses anteriores.

Empresários não viram resultado positivo

Mas o dado do IBGE foi desmentido pelo presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis no Amazonas (Abih-AM), Roberto Simão Bulbol. Segundo ele, a representação da área de hotéis que não teve resultados animadores.

" "Há mais de dois anos que todos os hotéis estão trabalhando com baixa ocupação, o que influencia no grande número de demissões por conta da crise econômica" " Roberto Simão Bulbol, presidente da Abih-AM





De acordo com o sindicato laboral de hotelaria no Amazonas, em 2013, o ramo de hotelaria no Amazonas contava com 64 mil funcionários. Este número caiu para 41 mil e, em 2017, os hotéis atuaram com menos de 50% da ocupação.

“Não tem procura nos serviços de hotelaria e isso resultou na redução do quadro de funcionários de todos os hotéis. Em alguns casos, alguns estabelecimentos foram à falência”, informou Bulbol.

Leia também: Receita libera programa para declaração de IR nesta segunda-feira

Roberto Bulbol acrescentou que desses 20,5% de crescimento, apenas 1,4% corresponde aos hotéis.

“A gente sabe que teve um crescimento, mas é algo natural por conta do movimento de fim de ano que aquece todo o mercado. Porém, esse crescimento não é efetivo. Esse número cresceu por conta das contratações de pessoas terceirizadas para época do Natal e do Réveillon. Mas, agora em janeiro, houve queda novamente. A gente continua em uma crise braba, sem expectativa para ter novas contratações”, detalha.

Setor de alimentação

Lilian Guedes, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel) informou que a maioria das empresas do setor, na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2017, estava prevendo estabilidade ou crescimento no quadro de pessoal. A expectativa era de um crescimento de 3%, mas o número ainda não foi consolidado.

Ainda segundo Lilian, o segmento de alimentação, no último trimestre, realmente fez 8 mil contratações de temporários, mas apenas mil profissionais foram efetivados. O restante foi dispensado logo após o período do fim do ano.

“Não existe esse número alto de contratação dentro do nosso segmento. Esse dado não bate com a nossa realidade. Nós tivemos contratações de temporários, mas depois foram demitidos”, completou a empresária. Em todo o ano de 2017, a expectativa de crescimento do setor de bares e restaurantes era de 2% a 5%, em vendas e faturamento.



Leia mais:

Zona Leste a mina de ouro do comércio manauense

Programação cultural movimenta lançamento de projeto do governo

Bombeiros continuam buscas por quatro desaparecidos em área de selva