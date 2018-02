Filipinas quer importar açaí, castanha e cupuaçu do Amazonas

Manaus - Produtos regionais do Amazonas poderão ser apreciados pelos filipinos em breve. O cônsul geral das Filipinas, Ariz Convalecer, está em Manaus e participou de uma reunião na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), nesta segunda-feira (26), onde demonstrou interesse por diversos segmentos da economia local, entre eles, frutos como o açaí e o cupuaçu.

Segundo a Fieam, oportunidades de investimentos entre o Amazonas e Filipinas nortearam a reunião entre o presidente da federação, Antonio Silva, e o cônsul geral das Filipinas. Convalecer afirmou interesse em exportação e importação de produtos da região. Na ocasião, ele disse que a economia no país está crescendo ao longo dos últimos anos.

“Podemos desenvolver uma ligação mais direta com o Amazonas. Viemos com uma missão de negócios e temos interesse em expandir os investimentos no nosso país. Estamos abertos a propostas e sabemos que aqui na Fieam é o lugar certo para isso”, disse o filipino.

Com a chegada da nova embaixadora, marcada para março, Antônio Silva propôs um encontro com a classe empresarial e demais órgãos, para alinhar novos caminhos com foco em investimentos para indústria.

O açaí é outro produto do Amazonas que desperta o interesse dos estrangeiros | Foto: Ione Moreno





“Ainda não fazemos nenhuma exportação para as Filipinas por meio do nosso do Centro Internacional de Negócios do Amazonas (CIN-AM). Temos muito a oferecer com os nossos produtos regionais, como o açaí e o cupuaçu. Iremos desenvolver mais essa relação”, disse Silva.

Do Amazonas para o mundo

Os produtos regionais, especialmente o açaí, são os que mais despertam interesse dos visitantes, segundo o gerente do CIN, Marcelo Lima. O produto, segundo ele, pode ser comercializado em polpas congeladas.

“Queremos aumentar o nosso leque de clientes com a exportação de produtos vindos da nossa terra. Temos e podemos fomentar as exportações com as nossas micro e pequenas empresas de açaí, cupuaçu e a castanha, por exemplo”, disse Lima.

Filipinas

País do sudeste asiático, a Filipinas compõe-se de 11 grandes ilhas e mais de 7 mil ilhotas. A agricultura é fundamental na economia e o país conta com rebanhos suínos, caprinos e de búfalos, além de um setor avícola em expansão.

Leia Mais

Banco da Amazônia abre concurso com salários de até R$ 2.829,75

Telebras quer levar internet via satélite a regiões remotas do país

Governo estuda baixar preço do gás para famílias de baixa renda