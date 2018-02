85 vagas no Rio Preto da Eva: prefeitura abre processo seletivo

Rio Preto da Eva - Nesta terça- feira (27) têm início as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Rio Preto da Eva (a 83 km de Manaus). A seleção pública busca preencher 85 vagas, além de formar cadastro reserva, em cargos de nível médio e superior para atuação na secretaria de educação do município.

As vagas são para professor, pedagogo, assistente administrativo, serviços gerais, merendeira e motorista. Os salários variam entre R$ 967,00 e R$ 1.548,32 e as inscrições estarão abertas nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28); e na quinta-feira (1°), no horário de 8h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Plínio Coelho, nº 9. Não será cobrado taxa de inscrição.

Provas

A seleção dos profissionais será feita por meio de análise curricular/documental, pontuando a análise da formação acadêmica, títulos obtidos e a experiência profissional. O resultado final será divulgado no dia 8 de março.

O prazo do contrato de trabalho será de seis meses, a partir da data de contratação, podendo ser prorrogado por mais seis meses de acordo com a necessidade e prazo para finalização do ano letivo 2018.

Santa Isabel do Rio Negro

O processo seletivo para a Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro (distante 737 km de Manaus) abriu edital na sexta-feira (23) para 350 vagas. A seleção será para contratação temporária de novos servidores para a Secretaria Municipal de Educação.



Os cargos são para professores, pedagogos, nutricionistas, técnico em nutrição, auxiliar de creche, auxiliar de biblioteca e auxiliar de serviços gerais. Os candidatos aprovados e convocados atuarão em regime de trabalho de até 40 horas semanais, com remunerações que variam entre R$ 965,00 e R$ 4.500,00.

Edição: Lívia Nadjanara

