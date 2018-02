Navio holandês atraca em Manaus com mais de mil turistas estrangeiros

Receptivo de turistas da Secretaria de Turismo do amazonas (AmazonasTur) | Foto: Divulgação

Manaus - De bandeira holandesa, o navio M/S Prinsendam atracou no porto de Manaus por volta das 9h, desta terça-feira, 27/2. A embarcação trouxe a bordo mais de mil passageiros, entre turistas e tripulantes, de diversas nacionalidades.



Integrando a Temporada de Cruzeiros 2017/2018, o navio permanecerá na cidade até à tarde de quarta-feira, 28/2, quando seguirá para o município de Parintins (AM). Além da Manaus, o cruzeiro já passou por Santarém (PA), no Pará. Seu destino final será em Port Lauderdale, nos Estados Unidos.

A turista Jessy Donnan, da Carolina do Sul, conta que está ansiosa para conhecer o Teatro Amazonas. “Essa é a primeira vez que eu venho a Manaus e eu soube que a acústica do Teatro é maravilhosa, então estou esperando muito por isso”, contou.

Leia mais:Conheça a história do município de Manaquiri, no Amazonas



A turista Mary Anne, da Georgia, contou que esta não é a primeira vez que vem a Manaus. “Eu estou empolgada por estar aqui no Brasil. Eu gosto muito de Manaus, pois vocês são muito gentis e muito cheios de vida. Eu já estive aqui antes e eu adoro essa cidade” comentou.

De bandeira holandesa, o navio M/S Prinsendam atracou no porto de Manaus por volta das 9h, desta terça-feira, 27/2 | Foto: Divulgação

O receptivo dos cruzeiros foi feito pela Fundação de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) com a entrega de guias bilíngues e de artesanato indígena como brindes.



Próximo navio

No primeiro dia do mês de março atracará no porto de Manaus o ultraluxuoso M/S Silver Muse pela primeira vez. A previsão de chegada é às 13h, da quinta-feira. O cruzeiro integra a categoria de navios ultraluxuosos e no Brasil passará ainda por Parintins (AM) e Santarém (PA).



Leia mais:



Conheça a história de Atalaia do Norte, a princesinha do Javari