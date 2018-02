Shopping T4 já conta com mais de 500 permissionários

Manaus - Até o momento, 556 permissionários já assinaram Termo de Permissão de Uso (TPU), para lojas e lanches da praça de alimentação do Shopping Phelippe Daou, popularmente conhecido como Shopping T4. O empreendimento da Prefeitura de Manaus, que faz parte do projeto ‘Viva Centro Galerias Populares’ foi inaugurado dia 10 dezembro de 2017. Fica localizado na avenida Camapuã, na Cidade Nova.

A estimativa é que 700 vendedores ambulantes, sejam retirados das ruas do Centro de Manaus, para serem realocados no Shopping T4, que é a maior e última das unidades que integram o projeto “Viva Centro Galeria Populares”. Com mais de 15 mil metros quadrados de área construída é considerado o maior Shopping Popular do Brasil.

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Ralph Assayag, disse que a mudança traz melhora para todos os envolvidos, e principalmente dá uma percepção mais organizada para o centro da cidade. “Queremos que isso seja, o mais rápido possível que esteja funcionando. Isso é disciplina, organização do Centro que estava jogado. Ganha todo mundo, lojistas, cliente, o camelô e a cidade fica mais bela”, disse.

Leia também: 20 mil amazonenses sem recadastro do INSS podem perder beneficio

De acordo com a subsecretaria municipal do Centro Histórico (Subsemch), desde 2014 o projeto “Viva Centro Galerias Populares” já realocou mais de 1,5 mil ex-camelôs, cadastrados previamente, das ruas do centro de Manaus. Destes, 295 estão instalados na Galeria Espírito Santo; 197 na Galeria dos Remédios; 5 na Praça XV de Novembro (Matriz) e 10 no Parque da Juventude, Bola do São José I, Zona Leste.

Além das lojas Shopping T4, também tem estacionamento para mais de 300 carros, praça de alimentação com 400 lugares, PAC Municipal, postos de atendimento dos projetos Manaus Atende (Semef), Leite do Meu Filho (Semsa), CadÚnico (Semmasdh) e SINE (Semtrad), além de uma grande loja de departamentos e sorveteria, com o objetivo de fazer com que 2 mil pessoas circulem, diariamente.

Outros 54 artesãos também aguardam seu espaço definitivo e 70 ex-camelôs, optaram por entregar suas bancas e financiar R$ 20 mil, por meio do Fumipeq, para abrir um negócio próprio, longe dos logradouros públicos, nos bairros onde moram. Este ano, o projeto entrega a 2ª e 3ª etapas da Galeria dos Remédios que, juntas, vão abrigar mais 310 novos empreendedores.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Após se aposentar da seleção, Cristiane aceita pedido e se apresenta

MPE-AM deflagra Operação Eldorado para cumprir oito mandados

Navio holandês atraca em Manaus com mais de mil turistas estrangeiros