Prefeito de Manaus diz que graças a ZFM, Amazonas preserva a Amazônia

Prefeito Arthur Neto reúne com Appio Tolentino | Foto: Alex Pazuello

Manaus -Ao relembrar a trajetória dos 51 anos de existência da Superintendência Zona Franca de Manaus (Suframa), o prefeito Arthur Virgílio Neto diz que muitos ainda são os desafios a serem enfrentados pelo modelo econômico e sustentável, que mantém a floresta da Amazônia, do Amazonas, em pé. “Somos o maior Estado da Amazônia Nacional e da Amazônia Internacional. A maior parte da floresta, proporcionalmente, está conosco e nós somos o Estado que melhor cuida dela. Temos cerca de 97% da floresta em pé, o que é um grande marco”, destaca.



Zona de exceção no mercado mundial



Para o prefeito, a Zona Franca de Manaus cumpre seu papel e mesmo tendo a garantia de prorrogação até 2072 enfrentará grandes dificuldades para se manter competitiva. Culpa que ele atribui à falta de entendimento do Brasil do que é a ZFM. “A Organização Mundial do Comércio (OMC) é muito intransigente com qualquer zona franca, porque ela entende que significa um jogo desleal de preços e na competição com outros países. Mas reconhece que a Zona Franca de Manaus tem legitimidade, porque cumpre um papel de proteção ambiental que justificaria a exceção aberta”, aponta.



Modernização

Arthur avalia que a falta de competitividade da ZFM se deve também a falta de investimentos na modernização do modelo, que carece de melhor infraestrutura de logística, de mão-de-obra qualificada e de inovação tecnológica. Para ele é fundamental investir nos portos e hidrovias, além da efetiva recuperação da BR 319, para dar competitividade à Zona Franca, facilitando a entrada de insumos e a saída das peças e produtos acabados.

“Temos a possibilidade de darmos novos desdobramentos para a ZFM, trazendo novos polos, melhorando a qualidade da nossa mão-de-obra, melhorando a produtividade, investindo pesadamente na formação de capital intelectual, apoiando os centros de pesquisa da região e nos agregando à centros de pesquisas de fora da nossa região, no que eu chamo de nacionalização da zona franca, que hoje é vista como um assunto paroquial por uma visão caolha, de pessoas que se postam alienadamente no Centro-Sul do país e, muitas vezes, com poder de mando sobre a república brasileira”, defende Virgílio.

| Foto: Divulgação

Prioridade política



Grande defensor da Zona Franca de Manaus quando esteve no Congresso Nacional, Arthur Virgílio Neto continua vendo no modelo uma prioridade política e, enquanto chefe do Executivo municipal, deve iniciar, ainda neste semestre, a tão esperada revitalização das vias do Distrito Industrial, em parceria com a Suframa. As ações de revitalização das vias do Distrito Industrial serão feitas por meio de recursos do Ministério do Planejamento, que destacou a liberação de R$ 150 milhões, garantidos no Tesouro Nacional.

Os trabalhos serão executados em três lotes, iniciando pelos serviços de recuperação da malha viária até a implantação de redes de drenagem profunda. A divisão do projeto executivo levou em consideração toda a geografia da área do Distrito Industrial, a tipologia do solo e os problemas encontrados nas vias. Além de um melhor andamento no cronograma das obras, a medida também favorece a redução dos custos de logística, com canteiros de obras mais bem distribuídos.

“Desejo vida longa a Zona Franca de Manaus, que poderá sempre contar com a minha modesta contribuição e espero que os 51 anos se multipliquem por muitos outros, até que possamos dizer que temos um Estado emancipado economicamente, com um povo preparado pela educação formal e por sua tradição de cultura europeia, além de mais de 10 mil anos de cultura indígena”, finalizou o prefeito.

