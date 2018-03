Zona Franca de Manaus completa 51 anos e foca em renovação

Manaus - Em clima de recomeço, após o vendaval causado pela crise econômica, a Zona Franca de Manaus (ZFM), completa, nesta quarta-feira (28), 51 anos de fundação.

Em entrevista exclusiva ao Em Tempo, o titular da superintendência da Suframa, Appio Tolentino, que está no cargo há oito meses, explicou que a autarquia vem resgatando o objetivo para qual foi criada, ao mesmo tempo que vem realizando mudanças para se adaptar as mutações da economia e mercado. “Hoje temos aquela Zona Franca comercial, Zona Franca industrial e da indústria 4.0, mas isso não basta”, enfatiza.

Leia também: Shopping t4 ja conta com mais de 500 permissionarios

Tolentino lembrou que é durante os momentos de dificuldades, durante a crise econômica dos três últimos anos, ficou evidente para a Suframa, que a economia do Amazonas não pode ser dependente apenas de um único segmento que é o Polo Industrial de Manaus. “Entendendo isso, a Suframa buscou novas alternativas para ampliar a matriz econômica do Estado e também nos demais estados da Amazônia ocidental e no Amapá”, explicou.

Com a nova ordem, a equipe coloca em andamento diversos projetos voltados para estas finalidades. Trabalho como por exemplo de desenvolvimento regional, ‘Suframa nos Municípios’, ‘Suframa Itinerante’ e ‘Plano Diretor do Distrito Agropecuário’, além do fortalecimento do PIM que inclui atração de investimentos, promoção comercial e revitalização das vias do bairro Distrito Industrial, que abriga as fábricas.

Com foco no trabalho, o superintendente Tolentino, adiantou que na primeira reunião do CAS deste ano, será focado em trabalho. “Levando em conta a crise, nós não estamos em condições de realizar festas. Vamos comemorar com uma boa reunião de trabalho, porque é hora de arregaçar as mangas e trabalhar”, completou.

Projetos



Como parte das ações citadas pelo superintendente para ampliar a atuação da ZFM nos municípios do interior da Amazônia Ocidental e estado do Amapá, está o Programa Zona Franca Itinerante, com palestras sobre o tema de incentivos fiscais. A finalidade é incentivar micro e pequenas empresas a apresentarem projetos técnicos econômicos, com atividade realizadas na área de livre comércio.

A autarquia também pretende incentivar a produção regional feita por empresas que utilizem matéria prima colhida em território amazônico, dando andamento ao Projeto Zona Franca Verde.

A Suframa busca prospectar novas empresas que vendem para o Brasil, para trazer fábricas para o PIM, gerando emprego e renda na região e vendendo para o próprio mercado interno. Peru e com a Colômbia, já estão entre as nações na qual estão sendo feitas as negociações, além de El Salvador.

Também já existe, segundo o superintendente, uma visita de negócio programada para a Namíbia, país africano que pretende importar produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus, atendendo um mercado consumidor estimado em 60 milhões de pessoas.

Já o plano de revitalização das ruas do bairro Distrito Industrial, além de dar mais fluidez ao fluxo de cargas, de transformar novamente o Distrito em um cartão postal de Manaus.



Concurso Público



Também está previsto aumentar o quadro de pessoal da autarquia por meio da realização de concurso público, o chamado certamente, como da nomeação de aprovados no concurso que já foi realizado em 2014 e continuam na fila de espera.

Fieam convida o estado a arregaçar as mangas

Durante a crise econômica, o Amazonas e a Suframa sofreram com as influências externas de fatos políticos diretamente na atividade econômica regional, lembradas pelo vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo. “Nesse momento é importantíssimo que todos trabalhem pensando no futuro e na manutenção do nosso bem maior, que é a Suframa, para que não haja mais empecilhos a atuação da Zona Franca”, alerta.

Azevedo lembrou ainda que apesar da estabilização da crise, o Brasil ainda passa por um momento de dificuldades, mas que não se pode esquecer do papel da Suframa para o Estado. “A Zona Franca vem cumprindo seu papel por todo esse tempo, não vai ser agora que vai esmorecer, esperamos que continue cumprindo até 2073” declarou.



A palavra de ordem agora é que todos, entidades, servidores, classe política, empresários, trabalhem unidos para que a região volte a crescer. “Desejo a todos os funcionários, ao superintendente Appio, parabéns pela data, que possa realmente tocar novamente nosso desenvolvimento. Que haja uma facilidade, agilidade e celeridade nos projetos que estão vindo e nos pleitos que chegam para cumprir seu papel primordial para os amazonenses”, completou.



Leia mais:

Sobrevivente de acidente aéreo é transferido para São Paulo

Vai ter show da Mc Loma em Manaus

Reizo castelo branco se manifesta contra fake news sobre Sabino