Média de renda per capita do brasileiro foi de R$ 1.268 em 2017

Amazonas tem renda per capita de R$850 e fica atrás de outros três estados da região norte. | Foto: Michael Dantas / Arquivo Em Tempo

Brasília - A renda familiar média per capita - por membro da família - no país era de R$ 1.268 em 2017, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior renda foi observada no Distrito Federal, totalizando R$ 2.548, o dobro da média nacional.



Já a menor renda foi registrada no Maranhão com R$ 597, menos da metade da média nacional e um quarto da média do Distrito Federal.

Leia também: Banco da Amazônia abre inscrição para concursos

O Amazonas apresentou uma renda R$ 850 por pessoa ficando atrás de estados como Roraima (RR), Rondônia (RO) e Amapá (AP). A maior renda per capita da região norte é de Roraima com R$ 1.006.

Os valores são calculados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU). A renda familiar per capita é usada para se estabelecer os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). Confira a lista com a média dos valores por estado no site do IBGE.

Sobre o cálculo

O rendimento domiciliar per capita é calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (em termos nominais) e o total dos moradores. São considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes de todos os moradores, inclusive os classificados como pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos. Os valores foram obtidos a partir dos rendimentos brutos efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das primeiras entrevistas do 1º, 2º, 3º e 4º trimestres da PNAD Contínua de 2017.

A PNAD Contínua é uma pesquisa domiciliar que, a cada trimestre, capta informações socioeconômicas e demográficas em cerca de 211 mil domicílios, em aproximadamente 16 mil setores censitários, distribuídos em cerca de 3,5 mil municípios.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Única testemunha de chacina de 2015 é assassinada em Manaus



Município do AM abre processe seletivo gratuito com 350 vagas



TJAM reintegra 72 servidores públicos aprovados em concurso de Maués