Superintendente da Suframa visita assembleia e ressalta prioridades

Manaus - O superintendente da Zona Franca de Manaus, Appio Tolentino, esteve nesta quarta-feira, 28, na Assembleia Legislativa do Amazonas, a convite do deputado Adjuto Afonso (PDT), onde fez um breve relato sobre os avanços da Suframa, que celebra nesta data, 51 anos de existência. Ele destacou algumas ações implantadas durante a sua gestão que estão sendo estratégicas para o desenvolvimento da região.



À frente da autarquia desde meados de 2017, Appio Tolentino ressaltou algumas prioridades que o nortearam durante esse período. "Nesse período, nosso olhar esteve verdadeiramente voltado para as questões amazônicas, para os desafios que ainda precisam ser superados, para o fortalecimento de nosso parque industrial, e para fortalecer a atividade econômica em toda nossa área de atuação".

Crescimento

Ele relembrou dos sucessivos decréscimos no faturamento das empresas do Pólo Industrial de Manaus (PIM), a partir do ano de 2014, e destacou que 2017 apresentou resultados satisfatórios, sinalizando que a economia voltou a crescer. "Houve uma mudança dessa trajetória, o ano de 2017 acumulou o montante de R$ 81,7 bilhões de reais em vendas, valor 9,4% superior ao do ano de 2016. Esses resultados certamente continuarão a ser positivamente influenciados pela melhora sistemática das variáveis macroeconômicas do Brasil, tais como a retomada da atividade econômica, a queda na taxa de juros e da inflação, e a elevação da expectativa de consumidores e empresários".

Empregos

De acordo com Appio, o ano de 2017 fechou com o saldo positivo de 771 vagas de emprego nas empresas informantes dos indicadores industriais, que contribuíram para a totalização de 87.622 trabalhadores entre efetivos, temporários e terceirizados.

Gestão e ações



O superintendente pontuou algumas ações institucionais implantadas durante a sua gestão, direcionadas ao desenvolvimento regional:

Suframa nos municípios: tem por objetivo ampliar a capilaridade dos incentivos da Suframa no interior do Estado do Amazonas, a partir de um cronograma para realização de palestras esclarecedoras sobre os Incentivos Fiscais que podem beneficiar micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais.

Suframa Itinerante: tem por objetivo prospectar e estimular empresas a apresentar projetos técnico-econômicos, com atividades realizadas nas Áreas de Livre Comércio (ALCs), por meio de palestras referentes ao pacote de incentivos fiscais para produção com matéria-prima preponderantemente regional, assim como esclarecer acerca dos incentivos para consumo, utilização e industrialização decorrentes da legislação que beneficia todos os municípios da Amazônia Ocidental.

Plano Diretor do Distrito Agropecuário: tem por objetivo construir um plano de direcionamento das cadeias produtivas com potencial de mercado, que contemple ações para o fortalecimento do Distrito Agropecuário da Suframa, com foco inicial em produtos regionais como: banana, abacaxi, cítricos e pescado.

Deputado Adjuto Afonso

Em pronunciamento antes da Cessão de Tempo, o deputado Adjuto Afonso destacou que a Suframa comemora 51 anos de sucesso com um modelo que vem garantindo o fomento da economia no Estado do Amazonas, porém, é necessário a busca por alternativas econômicas. "É um projeto exitoso e que todos nós apoiamos, mas é preciso também que a gente crie outras alternativas econômicas. O governador Amazonino está muito determinado em criar essas alternativas, principalmente passando pelo interior do Estado. Se nós tivermos também uma economia voltada para o setor primário não tenho dúvidas de que o Amazonas será ainda mais promissor", disse o parlamentar.