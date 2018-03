Vai usar transporte particular? Alta demanda aumenta preço em até 50%

Manaus - A greve inesperada dos rodoviários que fazem o transporte coletivo em Manaus disparou em até 50% os valores de corridas pagas solicitadas por aplicativos. A paralisação iniciou por volta das 10h30 desta quarta-feira (28) e finalizou por volta das 12h30, prejudicando 200 mil pessoas. Em Manaus, atualmente operam três aplicativos de transporte pago regularmente, são Uber, Yet Go e 99 POP, e esses faturaram com a paralisação.

De acordo com o porta voz dos motoristas independentes em Manaus, o também motorista Alexandre Matias, às vezes, a concentração na área onde tem grande demanda aumenta os valores, para qualquer lugar. “Por exemplo, se alguém quisesse sair da região do Centro para o bairro Petrópolis ia pagar normalmente de R$ 8 a R$ 12, mas em um dia de greve, como nesta quarta-feira, o valor sobe no mínimo para R$ 20 ou até mais”, explicou.

Em Manaus, atualmente operam três aplicativos de transporte pago regularmente, são Uber, Yet Go e 99 POP, e esses faturaram com a paralisação. | Foto: Ione Moreno

Os fatores que podem alterar a tarifa dinâmica dos aplicativos pagos, são variados como deficiência do transporte público, mudança de clima, neste caso as chuvas, ou até mesmo a grande demanda de passageiros, quando grande quantidade clientes começam a chamar os motoristas em um intervalo de tempo bastante curto.

Por outro lado, o Matias explica que o aumento não é todo prejudicial aos clientes. “Esse consumidor que usa em casos extremos, não é aquele que se utiliza da ferramenta com frequências. É aquele eventual que vai para uma festa, para casa de parente ou um compromisso marcado, quando se encontra desesperado acaba optando pelo aplicativo”, detalha.

Leia também: FGV abre quase 50 cursos gratuitos online e com certificação

Quando se fala pelo lado do motorista, a preferência fica dividida, porque mesmo que os valores sejam mais atrativos e rentáveis para as corridas, o tempo que se levaria para transportar o passageiro em um dia de greve, dobra por conta do trânsito, o que acarreta também no aumento do consumo de combustível.

O motorista Guilherme Reis, de 47 anos, disse que geralmente, quando ocorre alterações no trânsito ou clima que influenciam na demanda de passageiros, há aumento de 10% nos valores das corridas que faz pela Uber. Mas outros gastos compensam o faturamento para baixo, como a taxa da Uber “que ainda é alta” (25%) e o preço da gasolina que segue em alta, além da concorrência com mototaxistas. “Os valores até ficam mais rentáveis, mas no fim das contas o impacto na renda é pouco”, disse.

Numa corrida que geralmente custa R$ 10 nos aplicativos pagos, a corrida saiu por R$ 22. | Foto: Bloomberg

No momento da paralisação, a cabeleireira, Luzinete Medeiros, de 38 anos, estava saindo do Amazonas Shopping para o bairro São Jorge. Geralmente a corrida custa R$ 10 nos aplicativos pagos, mas nesta quarta-feira, a primeira solicitação saiu por R$ 22 e recebeu o aviso do preço mais alto que o normal. “Esperei baixar o preço, mas o mínimo que consegui foi uma corrida por R$ 19. Tive que aceitar para poder chegar no meu compromisso”, relatou.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Rodoviários abandonam ônibus e paralisam 100% da frota em Manaus

Banco da Amazônia abre concurso com salários de até R$ 2,8 mil

Confira lista com 10 RHS que ofertam vagas de emprego em Manaus