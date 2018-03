Codam aprova projetos de R$ 823,5 milhões e 477 empregos

Manaus - O Polo Industrial de Manaus (PIM) garantiu a instalação de seis novas empresas e a geração de 477 novos empregos para os próximos três anos. A confirmação veio com o pacote de projetos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) na manhã desta quarta-feira (28) avaliados em R$ 823,5 milhões, distribuídos em 26 projetos de novas e antigas empresas.

Os destaques da pauta são os projetos da Três Corações Alimentos para a fabricação de café torrado e moído com recursos de R$ 97 milhões. A Cal-Comp apresentou projeto para a fabricação de máquinas de registro de vendas no comércio com investimentos de R$ 54 milhões. A LG Eletronic pretende entrar no mercado de produção de venda de caixa acústica de áudio digital com conexão sem fio com projeto no valor de R$ 1 milhão.

A reunião em que foi anunciado o pacote ocorreu no auditório da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti). O titular da Seplancti, João Orestes, disse que as perspectivas até o final do ano são positivas. "Se continuar nesse ritmo esses valores todos até o final do ano podem ser multiplicados por seis, tanto em número de investimentos quanto em número de empregos".

Três empresas submeteram à apreciação dos conselheiros propostas para a fabricação de lâmpadas LED, entre elas a Qualitech, a Flex Importação e Exportação e a Rimo Entertainment. Juntos, os três projetos somam investimentos de R$ 140 milhões e 62 empregos.

Leia também: FGV abre quase 50 cursos gratuitos online e com certificação

O presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, existe uma diferença entre aprovar os projetos e os mesmo agregaram valor econômico e social para o Estado. Esse primeiro passo mostra que os investidores confiam e enxergam no modelo Zona Franca as vantagens e condições para sucesso desse investimento, mas precisa de estabilidade no ambiente de segurança política e jurídica para que esses investimentos se concretizem.

Citando o aniversário da Suframa, comemorado nesta quarta-feira (28), o conselheiro Ricardo Miranda, representante da Ftieam desabafou o descontentamento com a estrutura do Distrito Industrial e pediu volta do compromisso com a Zona Franca, destacando como um dos principais pontos, a falta de gás natural como fonte de energia mais barata e limpa para as fábricas do PIM.

“Estamos sem estrada boa, sem iluminação, não tem LED, mato para todo lado, cadê a BR-319 asfaltada. Não acredito que alguém não tenha capacidade para mudar esse panorama, temos que acordar para a realidade”, reclamou Miranda.

Em seis encontros realizados em 2017, o Codam aprovou a instalação de 186 projetos industriais que somaram investimentos de R$ 7,2 bilhões e a criação de aproximadamente 9,5 empregos, no período de até três anos.

O Codam é a instância do governo responsável pela política de incentivos fiscais do Estado e reúne 17 conselheiros representantes de entidades de classe, instituições de fomento, produção e pesquisa, além de órgãos do governo Estadual, Federal e municipal.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:



Quadrilha é presa com arma de fogo maconha e cocaína no Nova Vitória

Inscrições para Fies encerram nesta quarta-feira 28

Fatia da Infraero em três aeroportos será vendida