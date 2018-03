Polo Industrial deve gerar 572 empregos com novos projetos da Suframa

A estimativa é de geração de 572 empregos diretos ao longo de três anos de implementação. | Foto: divulgação

Manaus - A contribuição da Zona Franca de Manaus (ZFM) na proteção ambiental da Amazônia e na redução das desigualdades regionais, entre outras realizações, foram destacadas durante a 282ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), comemorativa do 51º aniversário da autarquia e do modelo, ocorrida na quinta-feira (1º), no auditório da Suframa, em Manaus.



Foram aprovados 30 projetos industriais e de serviços, sendo quatro de implantação e 26 de ampliação, atualização e diversificação, que somam US$ 106.876 milhões em investimentos totais e US$ 19.321 milhões em investimentos fixos. A estimativa é de geração de 572 empregos diretos ao longo de três anos de implementação.

A primeira reunião do ano foi presidida pelo ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge de Lima, e contou com a presença do titular da Suframa, Appio Tolentino, e também da vice-governadora do Acre, Nazareth Araújo, de conselheiros representantes dos diversos ministérios integrantes do CAS e de demais representantes de entidades de classe e órgãos governamentais da região.

Em seu discurso, Appio Tolentino destacou o empenho de lideranças políticas, empresariais e da classe trabalhadora que, ao longo do tempo, conseguiram defender o modelo e contribuíram para superar os desafios que a ZFM enfrentou. “Mesmo sob efeito do momento crítico de conjuntura que impactou e ainda tem seus efeitos sobre a economia brasileira, o Polo Industrial de Manaus (PIM) conta hoje com, aproximadamente, 500 empresas instaladas, alcançou no último ano faturamento de R$ 81,74 bilhões, um crescimento nominal de 9,41% em relação ao ano anterior, e assegurou a manutenção de mais de 86 mil empregos diretos. Resultados que refletem uma superação gradativa do cenário recessivo que vem se desdobrando desde o fim de 2014”, exemplificou.

O superintendente frisou, ainda, que além de aproveitar a tendência de retomada dos níveis de investimentos e de consumo, a ZFM precisa concretizar ações que tornem a região mais preparada para desafios futuros. “Temos que continuar fortalecendo o PIM, atraindo novas empresas para fabricar novos produtos, mas também temos que atuar na diversificação da economia e avançar no espraiamento do desenvolvimento para todos os Estados sob abrangência da Suframa”, explicou.

O ministro Marcos Jorge de Lima parabenizou servidores, investidores e trabalhadores pelo aniversário da autarquia e da ZFM e ressaltou o número de projetos de investimentos aprovados pelo CAS, durante os 22 meses da gestão do presidente Michel Temer.

