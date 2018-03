Venda de veículos cresce 26% no Amazonas

Manaus - A venda de carros e motos disparou no Amazonas neste primeiro bimestre de 2018. Quando comparado com os primeiros dois meses do ano passado, o total de emplacamentos dos veículos em geral foi de 26,86%. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) nesta sexta-feira (2).

O cálculo é feito a partir dos emplacamentos de todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos). O número de financiamento de veículos já havia apresentado crescimento de 13,4% ao longo de 2017, conforme divulgado pela B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG) em janeiro.

O Amazonas vendeu nos últimos dois meses 6.206 unidades. Em janeiro e fevereiro do ano passado haviam sido vendidas apenas 4892 unidades

Os destaques entre esses segmentos no Amazonas ficaram com os automóveis e comerciais leves. Foram vendidas 3840 unidades em janeiro e fevereiro deste ano, enquanto que ano passado, no mesmo período, haviam sido vendidas apenas 2984, um crescimento de 28,69%.

Por outro lado, o destaque negativo aqui no Estado ficou por conta dos veículos grandes, como caminhões e ônibus, que somaram uma queda de 15,79%. Em janeiro e fevereiro de 2017, o segmento vendeu 76 unidades, número que caiu para 64 nos dois primeiros meses deste ano.

Em todo Brasil, as vendas acumularam alta de 16,3% no primeiro bimestre do ano, somando 499.145 unidades emplacadas. Em fevereiro, foram emplacados 230.066 mil veículos, o que representa crescimento de 12,26% na comparação com o mesmo mês de 2017. Contudo, quando comparado com janeiro, o resultado é 14,50% menor.

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o resultado confirma a expectativa da entidade para 2018. “O desempenho desses dois primeiros meses do ano está alinhado com as expectativas de retomada das vendas de veículos no país. Em fevereiro, a média de vendas diárias se mostrou 4,5% acima do registro de janeiro. Se não fosse o feriado, as vendas teriam sido ainda maiores”, ressalta o empresário.

