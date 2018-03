No Amazonas, elas usam mais tecnologia do que eles

Mulheres na Tecnologia Arquiteta Jacqueline | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Os homens amazonenses são muito mais envolvidos com tecnologia do que as mulheres, certo? Errado! Estudo da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) revela que as mulheres do Amazonas são muito mais ligadas a tecnologias como smartphones e internet, do que o sexo oposto.



O levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), realizado com base em dados de 2016, dá conta de que, no Estado, o percentual de homens que tinham telefone móvel celular para uso pessoal (58,8%) foi menor que o das mulheres (65,8%). Conforme o estudo, dentre os equipamentos utilizados para acessar a Internet no domicílio, o mais usado foi o telefone móvel celular, presente em 658 mil domicílios amazonenses.

Mulheres na Tecnologia Arquiteta Jacqueline | Foto: Janailton Falcão

Há seis anos como arquiteta profissional, Jacqueline Pinheiro, 30, é do grupo de mulheres que não vive sem tecnologias como smartphones e internet, principalmente por conta das relações de trabalho. Pós-graduada em arquitetura e iluminação, ela também não sai de casa para trabalhar sem o seu notebook, onde elabora os seus projetos arquitetônicos e de iluminação.



A arquiteta usa o notebook, por conta do trabalho de arquiteta, em torno de 8 horas, de segunda a sexta. Já o smartphone, aproximadamente, 12 horas por dia. Além dos clientes, ela usa o iPhone de última geração para falar com o seu noivo, o empresário Daniel Arévalo Ledesma, 41, que mora em Lima, capital do Peru. O aparelho encurta distância que eles quebram a cada três meses com viagens de Manaus para Lima ou de Lima para Manaus.

Mulheres na Tecnologia Arquiteta Jacqueline | Foto: Janailton Falcão

Os principais canais que Jacqueline usa para se comunicar são as redes WhatsApp e Facebook. “O WhatsApp pela maior privacidade. O Facebook apenas com amigos mais longos ou pessoas que não tenho muita intimidade. Os clientes são atendidos geralmente por WhatsApp ou e-mail e até mesmo por ligações do iPhone 7 que, se eu tivesse condições de comprar, já teria o iPhone X”, diz a profissional que começou a usar essas tecnologias desde os meus 13 anos e não se sem telefone e internet. “Respiro tecnologia”, salienta.

Mulheres na Tecnologia Arquiteta Jacqueline | Foto: Janailton Falcão

A estudante de artes visuais na Ufam (Universidade Federal do Amazonas) Manuela Marinho, 23, que a há nove meses exercer a profissão de tatuadora, se diz um tanto leiga quando o assunto é tecnologia e inovação. Mas, por outro lado, reconhece que faz uso frequente de tecnologias como o celular e a internet para o uso pessoal e profissional, especialmente para divulgar o seu trabalho.



Hoje Manuela mantém as suas contas pessoais nas redes sociais para interação com amigos. Mas, criou também contas profissionais nas redes para divulgar o seu trabalho e interagir com o mercado de tatuagem e interagir com os consumidores desse segmento. “Não gosto de publicar coisas pessoais na conta da tatuagem. Na conta profissional eu faço pelo menos uma publicação por dia, das tatuagens mais relevantes. Atualmente, 95% dos trabalhos que eu faço são encomendados pelo Instagram.

Brasília - Profissionais e entusiastas da tecnologia participam da Campus Party, em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil) | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para usar esses canais, Manuela conta com smartphone Iphone 5, que está com ela há dois anos, e um tablete iPad 2, que comprou há seis meses. O primeiro é para as relações pessoais e profissionais. Já o segundo, a auxilia mais no seu lazer como, por exemplo, os momentos que tira no seu dia-a-dia para assistir a sua lista de filmes streming do Netflix, por exemplo.

Mulheres na Tecnologia Tatuadora Manuela | Foto: Marcely Gomes

A tatuadora, um tanto alternativa, diz que talvez conseguisse viver sem celular e internet, mas somente se outras pessoas operassem o serviço por ela de postagens e atendimento por ela, que teve o seu primeiro celular aos 10 anos e o primeiro com internet aos 16. “Hoje, como não tenho demanda muito alta, eu faço o orçamento das tattoos pelo Instagram e pelo Whatsapp. Cerca de 40% das pessoas que fazem o orçamento elas vão até o estúdio”, conta.



Pela PNAD, mulheres como a Jacqueline e Manuela são maioria no ranking em que 99,4% dos 662 mil domicílios em que havia acesso à internet, no ano da pesquisa, o telefone celular era utilizado para este fim. Nesse cenário, substancialmente abaixo da metade dos domicílios em que havia acesso à Internet, estava o microcomputador (34,3%). O tablet foi usado para esse fim em 13,2% dos domicílios em que havia acesso à Internet, e a televisão, em 5,4%.