Canadá recruta profissionais brasileiros para trabalho no País

Quebec, no Canadá | Foto:

São Paulo – A missão anual de recrutamento para trabalho na cidade de Québec, província de língua francesa do Canadá, já começou e os brasileiros são o foco neste ano. Com mercado de trabalho em ebulição na área de TI e indústria (usinagem), estão disponíveis apenas dentro dessa iniciativa 251 vagas. As informações são do Portal Exame.



As inscrições são gratuitas no processo seletivo e feitas por meio de cadastro no site Quebec na Cabeça e envio do currículo em francês. O prazo termina no dia 25 de março. Saber francês é o requisito em comum para todas as vagas, mas os níveis de idioma exigidos pelas empresas variam e podem ser consultados na descrição das vagas que podem ser consultadas também no site Quebec na Cabeça.

De acordo com o portal, os trabalhos são temporários e variam de 1 a 3 anos e podem ser renovados, pois a necessidade desses profissionais é grande na região.

A cidade de Quebec tem a maior taxa de empregos da província canadense, e até 2021 a previsão é que surjam 20 mil novos postos de trabalho. Os trâmites necessários para fins de imigração são feitos com a ajuda da empresa que vai contratar os brasileiros, os custos do processo também são pagos por elas. Após um ano no território de Quebec, se desejar, o profissional pode começar as etapas para solicitar o visto permanente e assim estabelecer residência no país.

Quais são as oportunidades na área de TI

Só na área de TI, são 19,5 mil pessoas trabalhando em mais de 540 empresas. A missão quer atrair brasileiros formados em ciência da computação, sistemas de informação, tecnologia em redes de computadores, engenharia elétrica e eletrônica, além de tecnólogos em informática.

As funções em tecnologia que têm a maior demanda são para analista programador .NET, engenheiro de sistemas, arquiteto em infraestrutura tecnológica, consultor em arquitetura JAVA, consultor em arquitetura orgânica .NET, analista funcional, integrador SharePoint on-line, arquiteto de sistemas, analista programador em Microsoft .NET, analista programador software livre ou JAVA, desenvolvedor COBOL.

Quais são as oportunidades na área de usinagem

Para profissionais em usinagem, as empresas querem especialistas com experiência em eletromecânica, técnico em controle de instrumentação, mecânica industrial, operação e programação de máquinas, operação de máquinas CNC e soldagem.

Recrutadores vêm até o Brasil para as entrevistas

Tradicionalmente, a missão de recrutamento é virtual, com as entrevistas de emprego feitas via Skype. Mas, nessa edição, a novidade é que os recrutadores vêm até o Brasil e as conversas serão presenciais em São Paulo (SP), em abril. “A agência Québec Internacional acompanhará gestores contratantes de 11 empresas da cidade de Québec e região ao Brasil”, diz Janaína.

A seleção e convocação dos candidatos serão realizadas entre os dias 2 e 13 de abril e as entrevistas, nos dias 21 e 22 do mesmo mês.

Entre os motivos por que os brasileiros são os preferidos pelas empresas estão o bom nível de formação acadêmica, a qualidade da experiência profissional e também pelo conhecimento de francês.



“A abertura em aprender francês para os que ainda não têm o domínio do idioma, que é a única língua oficial da província, também é uma boa característica do povo brasileiro e sobretudo por possuírem ótima capacidade de adaptação à cultura quebequense”, explica Janaína.

De acordo com ela, ano após ano, o desempenho dos brasileiros no processo seletivo tem melhorado. “Temos muitos relatos de pessoas que se prepararam durante alguns meses e conseguiram uma vaga”, diz.

Ela recomenda que os interessados não deixem a inscrição para a última hora, já que a seleção de currículos já começou. “Quanto antes se candidatarem, maiores serão as chances de terem seu CV analisado com plena atenção”, diz.

Confira o resumo de todas as etapas do processo seletivo neste ano:Vagas estão divulgadas no site Quebec na Cabeça



Candidatos devem se candidatar enviando o CV em francês até dia 25 de março



As empresas participantes da missão farão a pré-seleção dos candidatos que julgarem ter os perfis correspondentes às vagas publicadasEntre os dias 2 e 13 de abril, a equipe do site Quebec na Cabeça convocará , por e-mail, os candidatos para as entrevistas presenciais.



Dias 21 e 22 de abril, os candidatos convocados deverão comparecer no horário e local combinado para serem entrevistados pelos representantes das empresas.



Se aprovado, candidato receberá uma oferta de emprego e a empresa o auxiliará a começar as etapas de imigração para receber um visto de trabalho temporário.