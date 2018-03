Redes sociais alavancam vendas

Manaus - Com a expansão da internet e o aumento do acesso a computadores, smartphones e dispositivos que permitem a compra em qualquer lugar que tenha acesso à rede, além do custo ser menor que investir em uma loja física, a criação de páginas e perfis para lojas virtuais tem se tornado uma prática comum em Manaus.

Essas lojas oferecem desde venda de roupas e acessórios à itens de beleza e perfumaria.



Criada em janeiro do ano passado, a Secret & Cia vende lingeries, perfumes e loções hidratantes da marca norte-americana Victoria’s Secret. A ideia foi da administradora Danielle Otero, de 23 anos, que sempre gostou de ter o público feminino como alvo e queria oferecer produtos de qualidade e que ela mesma usa.

Danielle Otero é dona da Secret & Cia e vende produtos da marca norte-americana Victoria's Secret | Foto: Marcio Melo

“Sempre gostei do público feminino, e pensando nisso, pesquisei marcas de cosméticos que tem boa aceitação e daí surgiu a ideia de vender produtos Victoria´s Secret. Há anos uso a marca e realmente sei da qualidade e renome da mesma”, conta.

Atualmente, o perfil da loja no Instagram tem mais de 11 mil seguidores e cerca de 200 clientes “fiéis”, ou seja, que regularmente encomendam produtos dela. Danielle afirma que escolheu essa rede social devido ao número de usuários ativos e por ser uma excelente ferramenta de negócios. O número de entregas em média, por mês, chega a 100.

No entanto, ela aponta as principais dificuldades do negócio, como a variabilidade do câmbio do dólar, complicações no que diz respeito a importação dos produtos, burocracia nos órgãos fiscais e alta carga de imposto brasileiro.

Apesar da crise econômica da qual o Brasil se recupera gradualmente, Danielle acredita que as dificuldades devem ser vistas como uma oportunidade. “A crise afetou todas as áreas, mas acredito que tem sim como driblarmos isso através da criatividade constante e, é claro, com valores acessíveis”, disse.

Ter uma loja de acessórios femininos sempre foi o sonho da jornalista Priscila Caldas, de 33 anos. Após dois anos pesquisando e estudando sobre venda online de roupas, decidiu iniciar seu próprio negócio virtual, a Acsa Modas, em novembro do ano passado. “Depois de planejar, investi em peças de boa qualidade que pudessem agradar a todos os gostos”.

As peças vêm de Goiânia, através de uma fornecedora que manda fotos do que possui. Priscila, então, divulga as peças no perfil e na página da loja no Facebook e aguarda os pedidos das clientes, que informam o modelo, tamanho e cor desejados. Ela conta que escolheu a estratégia online por ter mais alcance quando se trata de vendas. Hoje, a loja possui 528 seguidores e acumula cerca de 15 clientes fiéis que mensalmente compram da loja.

As peças vem de Goiânia e são repostas de acordo com a demanda | Foto: Ione Moreno

Desde que deu início às vendas, há dois meses, ela registrou, em média, 4 entregas por semana. Entre o final de dezembro e início de janeiro, Priscila contabilizou pelo menos R$600. “Analiso que esse é um bom número para dois meses de trabalho. A maior dificuldade é encontrar peças de boa qualidade por um bom preço. Por morarmos num local com logística difícil, tudo tem um custo menor”, avalia.

A empresária também conta que abrir uma loja física está em seus planos. “É um dos meus sonhos e vou trabalhar para realizar”, disse.

