Inscrições para o concurso da Petrobras encerram nesta segunda (5)

Brasília - Encerra nesta segunda-feira (5) o prazo de inscrições do grande processo seletivo promovido pela Petroleo Brasileiro (concurso Petrobras), que oferta 648 vagas em diversos cargos, 108 delas imediatas. As remunerações variam entre R$ 3.745,32 e R$ 10.726,45, mais benefícios.

As taxas de inscrição são de R$ 47,00 para cargos de nível médio ou técnico e de R$ 67,00 para funções de nível superior e as inscrições acontecem até o fim do dia 05/03 pelo site da Cesgranrio: www.cesgranrio.org.br.

Com requisito de escolaridade média ou técnica, as vagas estão nos cargos de Técnico de Administração e Controle Júnior, Técnico de Comercialização e Logística Júnior, Técnico de Exploração de Petróleo/Geologia, Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações Júnior, Técnico de Logística de Transporte/Controle, Técnico de Logística de Transporte/Operação, Técnico de Manutenção/Instrumentação, Técnico de Suprimento de Bens e Serviços/ Administração, Técnico de Suprimento de Bens e Serviços/ Mecânica e Técnico Químico de Petróleo Júnior. As remunerações variam entre R$ 3.745,32 e R$ 4.513,13.



Candidatos graduados nas áreas específicas podem disputar vagas como Enfermeiro do Trabalho Júnior, Engenheiro Elétrico, Engenheiro de Eletrônica, Engenheiro de Equipamentos/ Inspeção, Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Meio Ambiente, Engenheiro de Petróleo, Engenheiro de Processamento, Engenheiro de Segurança, Engenheiro Naval, Geofísico/ Física, Geólogo, Médico do Trabalho Júnior e Químico de Petróleo Júnior. As remunerações vão de R$ 9.955,44 a R$ 10.726,45.

O edital do certame foi retificado em 22 de fevereiro, com a retirada da função de Técnico de Segurança Júnior, que foi erroneamente incluída na seleção. Com isso, as 666 vagas iniciais passaram a ser 648. Os candidatos que chegaram a se inscrever para a disputa do cargo poderão solicitar a devolução da taxa de participação.



A retificação também alterou as localidades dos polos de trabalho de São Paulo e Sergipe, que agora incluem as cidades de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Santos, Barueri, Guarulhos, Mauá, São Caetano do Sul ou São Paulo (São Paulo); e Aracaju, Carmópolis, Japaratuba, Laranjeiras, Maceió, Pilar e São Miguel dos Campos (Sergipe).

Os demais postos estão nos estados da Bahia (Alagoinhas, Araçás, Camaçari, Candeias, Catu, Entre Rios, Maragogipe, Salvador, São Francisco do Conde ou São Sebastião do Passé); no estado de Minas Gerais (Belo Horizonte, Betim ou Ibirité); no estado do Amazonas (Coari ou Manaus); no estado do Paraná (Araucária, Curitiba ou São Mateus do Sul); no estado do Rio Grande do Sul (Canoas, Osório, Porto Alegre ou Rio Grande); no estado do Rio de Janeiro (Macaé, Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Rio de Janeiro ou Seropédica); e no estado do Espírito Santo (Anchieta ou Vitória).

Provas

Previstas para 8 de abril, as provas objetivas acontecerão nas cidades de Aracaju-SE, Belém-PA, Belo Horizonte-MG, Brasília-DF, Campinas-SP, Campo Grande-MS, Curitiba-PR, Florianópolis-SC, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, João Pessoa-PB, Macaé-RJ, Maceió-AL, Manaus-AM, Mauá-SP, Natal-RN, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, Santos-SP, São José dos Campos-SP, São Luís-MA, São Mateus-ES, São Mateus do Sul-PR, São Paulo-SP e Vitória-ES, com 70 questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Conhecimentos Específicos.

Para a aprovação, será requerida a obtenção de pelo menos 50% de acertos, sem zerar nenhuma das disciplinas. Os gabaritos saem em 9 de abril e os resultados preliminares estão previstos para 10 de maio.

A homologação da seleção acontece em 28 de junho, com prazo de vigência de 12 meses e possibilidade de uma prorrogação pelo mesmo período. As contratações terão caráter experimental nos primeiros 90 dias, convertendo-se em prazo indeterminado após esse período. Veja o edital de abertura do concurso e saiba mais.

