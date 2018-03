Receita divulga calendário de restituições do imposto de renda

As restituições serão realizadas pela ordem de entrega das Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF 2018) | Foto: Divulgação

Manaus - A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira (5), no Diário Oficial da União, o calendário de restituições de imposto de renda referente ao exercício de 2018, ano-calendário 2017.



As restituições serão realizadas pela ordem de entrega das Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF 2018), levando em consideração, também, que terão prioridade os contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, sendo assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, aos contribuintes portadores de deficiência física ou mental, os portadores de moléstias graves e aos contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.



A restituição será efetuada em sete lotes, no período de junho a dezembro de 2018. O valor a restituir será colocado à disposição do contribuinte na agência bancária indicada na respectiva DIRPF 2018, de acordo com o seguinte cronograma:



1º lote, em 15 de junho de 2018;



2º lote, em 16 de julho de 2018;



3º lote, em 15 de agosto de 2018;



4º lote, em 17 de setembro de 2018;



5º lote, em 15 de outubro de 2018;



6º lote, em 16 de novembro de 2018;



7º lote, em 17 de dezembro de 2018.





