Dia da Mulher terá descontos e promoções em shoppings de Manaus

Manaus - No Dia Internacional da Mulher, que acontece na próxima quinta-feira (8), os shoppings da cidade irão realizar sorteios de brindes, e irão oferecer diversos descontos de 15% em restaurante e oficinas de beleza e estética para atrair o público feminino. A variedade de atrações também inclui shows de balé e até palestra motivacional com especialistas. As ações começaram nesta segunda-feira (5) e vão até o dia 11 em alguns centros de compras.

Amazonas Shopping

Na loja Marisa do Amazonas Shopping, as mulheres que fizerem compras acima de R$ 70, ganharão um nécessaire e poderão se maquiar em um espaço montado na loja. A ação será realizada de 11h às 18h, ou enquanto durarem os estoques de brindes.

Neste dia, a Marisa estará também lançando novos produtos nas lojas físicas e no site, e apresentando a nova campanha da empresa nos principais canais de comunicação. O salão de beleza Espaço Amanda fará a distribuição de brindes e sorteio entre as clientes que forem ao local na quinta-feira (8).

Os restaurantes Salomé e Fiorentina do Amazonas Shopping estarão com cardápio especial para a data. No Salomé, as clientes terão desconto de 15% nos pratos. O Fiorentina fará distribuição de brindes.

Millennium Shopping

Já o Millennium Shopping realiza programação gratuita com profissionais de moda, saúde, beleza e até coach para mulheres. As ações acontecerão até o dia 11. Ao longo da semana, as clientes do centro de compras poderão assistir a palestras, oficinas e workshop com profissionais de moda, saúde e beleza.

Na próxima quinta-feira (7), às 9h, haverá uma palestra com a empresária e master coach Mariana Morena, que criou o método Coaching para Mulheres no Brasil, baseado nas características femininas, visando o aumento da autoestima e autoconfiança para que as mulheres descubram o seu poder e consigam realizar seus sonhos. A palestra acontecerá no terceiro piso (G3), na sala Macro X, do Cinépolis. Para se inscrever basta acessar o site ou enviar uma mensagem por meio da fanpage do Millennium Shopping.

Shopping Grande Circular

Também com calendário mais extenso, o Shopping Grande Circular, situado no bairro São José, Zona Leste, homenageará as mulheres com uma programação gratuita especial do dia 7 ao dia 10. Intitulada “Semana Você é uma Diva”, o empreendimento promoverá atividades voltadas a saúde, beleza e moda.

As ações serão realizadas na praça de alimentação do mall, localizada no piso L3, no período da tarde e noite. Na quarta-feira (7), será realizada uma oficina de penteados e estética em parceria com o Instituto da Beleza BACRY. Já nos dias 7 e 8 serão realizadas ações de saúde com e palestras interativas promovidas pelo Laboratório Sabin.

Além disso, durante os dias 7 e 8, a fotógrafa Gabriela Cativo realizará sessões fotográficas.

Nos dias 8 e 9, a praça de alimentação do Shopping Grande Circular receberá cantores para apresentações de voz e violão em homenagem às mulheres. No sábado (10), a loja Studio Z promoverá a palestra "Tendências da Moda 2018", às 16h. Em seguida, às 18h, a loja O Boticário realizará o módulo básico do curso de automaquiagem.

Via Norte

O Shopping Via Norte tem ações desde essa segunda-feira (5) até a sexta-feira (9). Do dia 5 ao dia 7 a partir das 14h até as 20h, o Espaço da Mulher realiza diversas ações como esmaltação e oficinas de artesanato, sobrancelha, além de limpeza facial, análise capilar da Comepi no mesmo espaço e oficina de maquiagem na loja de O Boticário nestes dias.

No dia 7 às 19h30, acontece o desfile das mulheres da Academia de Modelos no 1º e 2º piso. O desfile ocorrerá nos corredores do shopping com cerca de 30 mulheres. A ideia é que as modelos desfilem por todo o centro de compras.

No dia 8 e 9, das 14h às 20h ocorre novas oficinas de artesanato e corte e bordado com técnicas de selagem no Espaço da Mulher, além da oficina de maquiagem na loja do Boticário no 1º piso.

Das 18h às 19h haverá apresentação do balé infantil Oásis de Paz, em homenagem ao Dia da Mulher na praça de alimentação. E ainda no dia 8, das 19h às 21h haverá show especial na praça de alimentação. No dia 9 de março terá show de humor e apresentação do projeto Arte e Dança do Instituto Mãos que Criam Arte, na praça de alimentação.

Shopping São José

O Shopping São José irá realizar a Semana da Mulher em parceria com o Salão Roberto Beauty Center, na qual a cada R$70 em compras os clientes ganharão na hora um voucher que dará direito a um serviço de beleza.

Para participar o cliente deverá realizar compras no período de 5 a 18 de março e apresentar a nota fiscal no balcão de troca, que está localizado na praça de alimentação e funcionará todos os dias, de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingo de 14h às 20h.

Vale ressaltar que a promoção terá quantidade de vouchers limitada, podendo ser encerrada antes do período. Para mais informações o cliente deverá consultar o regulamento por meio da fanpage o shopping no Facebook.





