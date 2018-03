Banana e farinha puxam alta da cesta básica em Manaus

Manaus - O preço da cesta básica de Manaus subiu 0,16% no último mês de fevereiro, apresentando um custo de R$ 357,05. Dos 12 itens pesquisados, cinco deles apresentaram alta, com destaque para a banana e farinha. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (6) pelo Departamento Intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos no Amazonas (Dieese-AM). Em janeiro, a cesta já havia subido cerca de 2%.

A banana foi o produto que apresentou a maior alta em fevereiro com 8,80%, seguida da farinha de mandioca que apresentou alta de 4,32% e do açúcar de 3,74%. Por outro lado, o número de itens que tiveram redução no preço, foi maior, ao todo sete. Com destaque para o arroz com queda de 3,62%, seguido do café.



O supervisor técnico do Dieese-AM, Inaldo Seixas, destacou que o leve aumento no preço da cesta básica superou outras capitais, fazendo com que Manaus saísse da 16º para a 14º colocação, acumulando também uma alta de 2,69% nos dois primeiros meses de 2018. “Em, 2017 os alimentos em gerais apresentaram queda, tanto que a cesta local, foi uma das que mais tiveram redução a nível nacional”, conta.

O resultado de fevereiro dá continuidade a uma nova tendência de aumento no valor da cesta básica de Manaus. Os preços estavam caindo até novembro do ano passado, mas a partir de dezembro começou a haver uma mudança na tendência, e passou a aumentar de valor, característica que vem se mantendo.

A banana e farinha explicam a mudança no comportamento da oferta dos produtos. “Deve haver algum problema nos centros que são produtores desses itens. Nós não produzimos o suficiente para toda demanda então precisamos importar banana de Roraima, do baixo madeira, farinha do Nordeste e do Pará, depende de como esses produtos estão chegando em nosso mercado”, explicou Seixas.

Outro ponto destacado na pesquisa foi o valor do salário mínimo necessário para alimentação de uma família de quatro pessoas com dois adultos e duas crianças seria de R$ 1.071, que representa 1,2 vezes o salário mínimo bruto pago hoje no país. “O salário mínimo pago não é suficiente para prover alimentação, transporte, lazer, educação e saúde para uma família de acordo com a constituição”, completou.





