Personal organizer em Manaus ajuda na organização de casas e empresas

A empresa Lizzy Organiza é especialista em organização de espaços em residências e empresas | Foto: Divulgação

Manaus - O personal organizer é um profissional treinado para assessorar pessoas na organização doméstica, pessoal ou profissional. Ele está habilitado a organizar os espaços, adequando o ambiente aos gostos e estilo pessoal de cada cliente. Além das técnicas, o profissional aponta soluções, com métodos personalizados.



Em Manaus, a empresa Lizzy Organiza é especialista na área e atende a clientes interessados nesse tipo de serviço, em todas as zonas da cidade, em residências e escritórios. À frente da empresa, as profissionais Lizy Oliveira e Cláudia Ribeiro, contam com uma equipe treinada para atender à clientela.

"A organização me salvou. Sempre fui muito ansiosa e por isso sempre buscava organizar áreas, dobrar roupas,sempre gostei das coisas arrumadas. Sou pioneira em Manaus na área de organização de ambientes, seja em casas ou escritórios. Temos clientes que nos procuram, desde quando comecei, há 13 anos. É cada vez maior o interesse das pessoas em terem o espaço organizado, mas muita gente não domina as técnicas de arrumação. As pessoas sempre procuram nossos serviços, quando mudam de casa ou de escritório", conta Lizy Oliveira, sócio-proprietária da empresa.



De acordo com Lizy, o trabalho começa com uma entrevista personalizada. "Quando um cliente nos procura, conversamos e marcamos uma visita, para verificarmos as necessidades e fornecermos um orçamento. Após análise do ambiente, verificamos a casa e os hábitos da família. Dessa forma elaboramos soluções que possam facilitar a vida de todos, sempre de acordo com os interesses dos moradores ou da empresa", relata.



Orçamento



Todo o trabalho desenvolvido pela empresa é personalizado, com serviços próprios para o ambiente que o cliente deseja. "Criamos soluções reais que facilitam a vida de quem mora na casa ou que trabalhem na empresa. Não trabalhamos com pacotes fechados ou preços tabelados. Só fechamos o serviço depois de uma entrevista. Ai sim,criamos uma solução específica para cada caso e executamos o serviço", informa.

Personal Organizer



Lizy conta que trabalha como personal organizer desde 2003. Ela começou organizando a casa de parentes, mas uma amiga na época, disse à ela que esse trabalho poderia ser uma profissão e que havia até cursos na área. Buscando no mercado, a profissional descobriu que havia cursos específicos na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Após fazer o curso e se especializar na área, passou a organizar casas de clientes, e viu a agenda crescer. Inicialmente a propaganda era de boca a boca, mas atualmente as redes sociais divulgam o serviço, principalmente por meio de fotos que mostram os trabalhos realizados.

Serviço



O Lizzy Organiza atua em residências e pequenas empresas, geralmente depois de mudanças. A empresa presta toda assessoria em relação a acomodação e organização do novo ambiente.



Há ainda pacote em outras áreas, como o pós fúnebre. Nessa modalidade, a família recebe suporte para lidar com objetos do ente querido que faleceu.



Há ainda pacote específicos para noivos. Nesse caso, o casal parte para a lua de mel e quando retorna, a casa está arrumada e com os presentes em seu devido lugar. Nesse caso, a empresa realiza até a troca de presentes, no caso em que o casal ganha objetos repetidos.



A empresa oferece ainda cursos e workshops na área, para pessoas que querem entender mais sobre organização de ambientes.

