Você pode ganhar R$ 40 milhões até o fim do dia; saiba como

Manaus - O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar nesta quarta (7) R$ 40 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.020.

O sorteio será, às 20h, no Caminhão da Sorte, que estará na cidade alagoana de Palmeira dos Índios.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 160 mil por mês.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.019 da Mega-Sena, ele foi realizado na noite desse sábado (3), em Maceió. Foram sorteados os seguintes números: 23 - 41 - 46 - 52 - 54 - 59.

De acordo com a Caixa, com o prêmio principal acumulado, a aposta que acertar as seis dezenas no concurso 2020, deve levar a bolada dos 40 milhões. Cinquenta e quatro apostas acertaram a Quina.

Cada ganhador vai levar um prêmio de R$ 48.889,92. A Quadra teve 4.043 apostas vencedoras e cada uma vai receber R$ 932,84.

