Precisando de crédito? Programa 'Crédito Solidário' atende na Zona Sul

Manaus - A ação de atendimento do Programa “Crédito Solidário” do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) vai atender nesta quarta-feira (7) e na sexta-feira (9) os moradores dos bairros do Japiim I e da Raiz, Zona Sul de Manaus.

O programa de financiamento para pequenas atividades econômicas é destinado às pessoas desempregadas e sem renda fixa. Com o “Crédito Solidário”, é possível obter financiamentos de, no mínimo, R$ 200, e no máximo R$ 2 mil, sem juros.

Os atendimentos vão acontecer no Centro Estadual de Convivência 31 de Março, bairro Japiim I, nesta quarta, e no Centro Estadual de Convivência André Araújo, bairro da Raiz, na sexta. Os horários serão das 8h às 17h, nos dois locais. Para a presidente de honra do FPS, Mônica Mendes, a parceria garante novas possibilidades de crescimento para as famílias.

Documentação



Para receber atendimento são necessários os seguintes documentos: Cópia e Original do CPF (se casado ou união estável, apresentar o documento do cônjuge/companheiro); do RG (se casado ou união estável, apresentar o documento do cônjuge/companheiro); Comprovante de residência com CEP atualizado no nome do solicitante; comprovante de localização do ponto comercial com CEP (se houver).

Apresentar dois orçamentos atualizados com data da emissão e validade (mínimo de 30 dias) com timbre e assinatura do responsável pela empresa e/ou serviços de diferentes lojas (somente para máquinas, equipamentos, móveis e utensílios) para financiamento misto e fixo; Certificado de curso profissionalizante (se houver); documento de localização do ponto (se houver) e apresentar declaração de residência no nome de terceiro c/ cópia do RG e CPF e CEP atualizado.

Investimento

O FPS atua como órgão gestor do programa em parceria com Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) com recursos oriundos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES). A Afeam renovou o contrato para 2018 com programa em de R$ 3 milhões.

