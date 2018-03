Manaus vai ter feira de pescado permanente na semana da Páscoa

Manaus - A Capital amazonense vai ganhar uma feira permanente de pescado após a realização as Feiras de Pescado da Semana Santa, que serão realizadas de 27 a 30 deste mês em quatro pontos da cidade. As feiras temporárias já são tradição, mas esta é a primeira vez que a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), responsável pela comercialização de produtos dentro do Sistema Sepror, vai fixar a feira para funcionar permanentemente.

A parceria da ADS com produtores de peixes, resulta em pescado novo e barato para os consumidores. Na semana da Páscoa, serão disponibilizadas pelo menos 60 toneladas de peixes das espécies pirarucu, tambaqui e matrinchã. Além dos peixes, as feiras terão os processados em forma de postas e filés e, ainda, os quelônios regularizados, como determina a legislação.

O presidente da ADS, Lúcio Flávio do Rosário disse que primeiros haverá quatro pontos de vendas para garantir o peixe da Semana Santa da população e depois um ponto fixo durante todo o ano em um local que ainda será definido. “Isso é bom para quem cria peixe e também para as famílias, é o peixe direto do produtor para a mesa do consumidor“, frisa.

Nos dias 28, 29 e 30, as feiras funcionarão das 7h às 21h, em quatro pontos distintos para dar oportunidade de compra em toda a cidade, no Centro de Convivência Padre Pedro Vignólia, na Cidade Nova; Feirão da Sepror, Torquato Tapajós (antiga Expoagro); avenida do Samba, atrás do Sambódromo, no Alvorada; e no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU-P10). No dia 27, primeiro dia, a feira iniciará as 16h.

Tabela de preços foi divulgada pela ADS. | Foto: Divulgação ADS

Oportunidade de negociação

O planejamento foi concluído nesta segunda-feira (5), em reunião conduzida pelo engenheiro de pesca e gerente da Cadeia Produtiva de Pescado da ADS, Tomás Sanches, que também é presidente da Associação de Engenheiros de Pesca do Amazonas. “O ponto forte da feira é proporcionar a oportunidade da negociação diretamente com o produtor, obtendo um preço justo e um produto de qualidade indiscutível”, explica Tomas.

O contato entre os produtores e donos de restaurante ou cozinhas industriais, para novas parcerias de fornecimento durante todo o ano, também fortalece a piscicultura e o mercado de serviços.

Peixe tratado

Outra comodidade para os consumidores será a presença dos tratadores, para quem quiser levar o peixe limpo e até sem espinhas, por um preço equivalente ao praticado nos mercados de Manaus. A expectativa é que o volume de negócios seja maior do que o de 2017, que foi pouco acima de R$ 600 mil. “Acreditamos que a população mais uma vez vai aproveitar essa oportunidade”, completou Tomas.

Curso gratuito

Uma grande novidade neste ano é o curso gratuito de retirada de espinhas oferecido pelos Engenheiros de Pesca da Sepa. O treinamento possibilitará as donas de casa a aprender a técnica e também às pessoas que trabalham com fornecimento de refeições, formando mão de obra para atuar neste mercado de trabalho que é crescente.

Para isso, os interessados poderão adquirir seu peixe na própria feira e participar. Serão 60 vagas e ocorrerá na feira realizada no Alvorada, na quarta-feira (28), a partir das 7h. Além dessa novidade, a Sepror estará cadastrando e recebendo solicitações para o fornecimento de alevinos, para os piscicultores interessados e principalmente aqueles que já estão nas feiras, garantindo a Safra de pescado do ano seguinte.

Edição: Lívia Nadjanara

