Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 45 milhões sábado

Brasília - Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.020 da Mega-Sena, realizado na noite dessa quarta-feira (7), na cidade alagoana de Palmeira dos Índios.

O prêmio principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso, no sábado (10), é R$ 45 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 02 - 36 - 46 - 48 - 57 – 60.

Quarenta e seis apostas acertaram a quina e cada uma vai receber R$ 67.325,96. A quadra registrou 4.530 ganhadores e cada um vai levar R$ 976,66.

As apostas para o concurso 2021 podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

