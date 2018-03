Você é síndico ou administra condomínio? Encontro discute estratégias

Manaus - Acontece nesta sexta-feira (9) e no sábado (10), pela primeira em Manaus, o 6º Encontro Brasileiro de Síndicos e Síndicos Profissionais (ENBRASSP). O evento será realizado no Hotel Adrianópolis, localizado na rua Salvador, na Zona Centro-Sul da cidade.



Leia também: LGBTs têm mais dinheiro do que heterossexuais no Brasil, diz pesquisa

O ENBRASSP é um evento de nível Nacional, que roda por várias capitais do Brasil, levando debates e temas voltados para área condominial. Um dos objetivos do evento é mostrar estratégias para economizar até 40% com os custos de administração e manutenção dos condomínios, principalmente para ajudar os síndicos a fazerem uma gestão mais eficiente.

O presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais (ABRASSP), Paulo Melo, que vai palestrar sobre as atribuições do Síndico dentre outros temas, destacou que o evento é realizado em parceria com a Linear Gestão Condominial Inteligente.

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.abrassp.com.br

Serviço:

Data e horário: 09/03 (de 18:00 ás 21:30) e 10/03 (de 14:00 ás 21:00);

Valor: Gratuito;

Local: Centro de Eventos do Hotel Adrianópolis All Suites, rua Salvador, Nº195, Cep: 69057-040, Adrianópolis, Manaus - AM;

Informações: 61 3054-0543 - 92 9 8406-2010 (WhatsApp).

Edição: Isac Sharlon



Leia mais:

Professores: Seduc abrirá vagas para Mestrado em parceria com Ufam

Caixa abre vagas de estágio para ensino médio, técnico e superior

Manaus vai ter feira de pescado permanente na semana da Páscoa