Produção industrial do AM cresce 7% em janeiro

Manaus - Na contramão da tendência nacional, mais uma vez a indústria do Amazonas apresentou expressivo crescimento em relação aos demais Estados. Apesar de queda em oito dos catorze Estados pesquisados, Amazonas e Pará cresceram acima de 7% na passagem de dezembro de 2017 para janeiro de 2018. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal Produção - Física Regional no total de produção nacional, houve uma queda 2,4%, onde as principais perdas ocorreram no Paraná (-4,5%), Rio Grande do Sul (-3,5%) e São Paulo (-3,3%).

Leia também: LGBTs tem mais dinheiro do que heterossexuais no Brasil, diz pesquisa

Os demais recuos foram no Ceará (-2,2%), Rio de Janeiro (-2,1%), Região Nordeste (-1,1%), Espírito Santo (-0,9%) e Santa Catarina (-0,1%). De acordo com o IBGE, houve avanços apenas em seis Estados, sendo o Pará (7,3%), Amazonas (7,1%), Goiás (2,4%), Pernambuco (1,5%), Minas Gerais (1,4%) e Bahia (0,9%).

Quando se compara esse resultado com janeiro de 2017, o crescimento é ainda maior para a indústria local com crescimento de 32,7%. Nesse período o segmento de fabricação de bebidas apresentou o resultado mais expressivo de 101,3%.

Em segundo lugar ficou a fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos com crescimento de 52,7. Em terceiro vem a indústria de transformação com 36,5% de crescimento. No resultado acumulado dos últimos 12 meses anteriores, o crescimento foi mais ameno chegando a 6,1%.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:

Último show da banda o Rappa em Manaus

Irmã pode ter encomendado morte de professora por dívida de drogas

Cartilha educativa alerta para proteção de reservas ambientais