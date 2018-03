Com perda de 62% dos associados, Aficam passa por reformulação

Manaus - A crise econômica levou a Associação das Fabricantes de Componentes da Amazônia (Aficam) a realizar uma reformulação radical na estrutura tanto administrativa quanto física para enxugar custos. Desde 2009, a instituição vem perdendo associados gradativamente e de um número que, na época era de aproximadamente 80 empresas, passou para apenas 30 empresas nos dias atuais, uma perda de pelo menos 62% dos associados.



A reformulação da Aficam inclui, além da troca de membros diretores, a realocação da estrutura física que vai sair atualmente de salas no condomínio Eliza Miranda, no bairro Distrito Industrial, para o prédio do sindicato patronal, localizado na rotatória da Suframa.

Leia também: Você é professor e quer ganhar mais de R$ 5 mil? Ufam realiza seleção

Com a chegada da crise, empresas foram deixando a associação até chegar ao momento em que resolveram reestruturar e cortar o máximo de despesas. A ideia é manter apenas as atividades políticas de articulação sem maiores custos. O trabalho para os associados vai continuar e será feito direta e exclusivamente pela diretoria, sendo extinto o setor de trabalhos secundários.

Assim, o dinheiro que antes era gasto com despesas de funcionários e aluguéis, agora será voltado para ações de interesse dos empresários associados, por exemplo trazer palestrantes para falar sobre novidades no setor. Por conta das diversas dispensas que já vinham ocorrendo desde o ano passado, o número de funcionários caiu de aproximadamente 15 para menos de 5.

Apesar de estrutural, a mudança não deve trazer grave impacto na atividade industrial do Estado, como explicou o titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus(Suframa), Appio Tolentino. “Acredito que o impacto será pouco, até porque a instituição é mais para a proteção de interesse dos associados para reivindicar pautas junto a indústria de bem final”, comentou o titular, confirmando a saída do presidente Cristóvão Marques e a vacância na direção da instituição.



Negociações

Cotado nos bastidores para ser o novo presidente da Aficam, o gerente de relações institucionais da Honda, Mário Okubo, negou qualquer acerto. “Tudo ainda está em período de transição, não sou eu que resolvo isso, são os associados e assim não posso responder porque ainda não sei de nada”, relatou o gerente sobre as possíveis mudanças para a associação.

O antigo presidente da Aficam, Cristóvão Marques, nomeado para assumir cargo na Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), órgão vinculado ao governo do Estado, disse que não tem mais nenhuma participação e não soube dar mais detalhes da reformulação. “A instituição precisou mesmo enxugar estrutura, porque o polo de componentes quase acabou, mas já estou fora e não respondo mais”, resumiu.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais: Parintins é palco de protestos de professores e alunos nesta quinta

Pai de santo é procurado por estuprar filha enteada e sobrinho

Reajuste salarial de 35 para professores do AM é falso, revela Seduc