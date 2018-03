Mais de 98 milhões de passageiros usaram transporte aéreo em 2017

Bela Horizonte - Em voos domésticos e internacionais foram transportados 98.984.771 passageiros ao longo de 2017. A elevação do índice demonstra uma recuperação do mercado aéreo e traz boas perspectivas para os brasileiros que desejam viajar em 2018. Com as recentes propostas de nova regulamentação da Agência Nacional de Aviação (Anac) para voos fretados, a tendência é que a intenção de viagem e o número de passagens emitidas cresçam mais ainda já no primeiro semestre deste ano.

A compra e venda de passagens aéreas com milhas têm sido proveitosas para a economia do país e já movimenta mais de R$ 500 milhões ao ano, segundo estimativas do segmento. Esses índices confirmam o dinamismo e a desburocratização que tem ocorrido no setor.

O interesse da população brasileira pelo turismo e pelo transporte aéreo caminha junto com o mercado das agências de turismo e companhias que estimulam a compra progressivamente por meio de promoções relâmpago, descontos e programas de milhagem.

Com a possibilidade de acumular pontos nas compras com cartão de crédito, reservas de hospedagem, quilometragem percorrida em transportes privados e até mesmo compras em e-commerce.

Os brasileiros investem nos programas de fidelidade e conseguem promoção de passagens somente utilizando as milhas acumuladas.

A agência mineira Open Milhas é uma das que investiu nesse mercado e teve resultados surpreendentes dentro de pouco tempo. "Acredito que esse sucesso se deve à confiança que passamos para nossos clientes e o alto índice de satisfação que alcançamos. Estamos sempre pensando em novas formas de atender melhor e mais rápido as necessidades que os clientes nos apresentam", afirma Túlio Martins, um dos sócios da empresa.

"Fico contente que as opções desses mercados paralelos possibilitem mais acesso para viagens aéreas. Fiquei bastante satisfeita com o atendimento que recebi pela agência, comprei minhas últimas passagens com 71% de desconto. Se não fosse por isso, eu não poderia pagar", relata a cliente Luíza Pereira.



A compra e venda de passagens aéreas seguem a tendência de que até o final de 2018 os índices sejam ainda mais satisfatórios para o Ministério de Turismo e, especialmente, para a população.

Edição: Lívia Nadjanara

