Construção civil e setor imobiliário com boas previsões em Iranduba

Iranduba - Com o segmento imobiliário e da construção civil ainda desaquecido em Manaus, profissionais do setor atravessaram a ponte sobre o rio Negro e conquistaram um mercado que está em expansão. Ainda que lenta, conforme avaliação de especialistas, para este ano se espera pelo menos mais oito lançamentos imobiliários horizontais, no município de Iranduda (a 25 quilômetros de Manaus).



O empresário do ramo topográfico Anderson Nery, de 28 anos, saiu da cidade paraense Barcarena, para atender, em 2013, o projeto do Nova Bairros. Na escolha de Manaus ou Iranduba para morar, ele ficou com a segunda opção para ficar mais próximo do mercado que ele atende. Não mais com o Nova Bairros, hoje o empresário segue independente, do outro lado da Phelippe Daou.

Atendendo a quatro empresas, ele está programado para realizar a topografia de seis novos empreendimentos. | Foto: Janailton Falcão

Anderson e sua equipe formada por mais seis profissionais, já tem serviço para pelo menos todo o ano de 2018 do outro lado da ponte. Atendendo a quatro empresas, ele está programado para realizar a topografia de seis novos empreendimentos, que deverão ser lançados ainda neste ano, a maioria deles, conjuntos residenciais horizontais, uma vez que os verticais ainda não tiveram a aceitação do consumidor da região.

“Em Iranduba não se tem vendido loteamentos verticais, apenas lotes horizontais, ou chácaras. Ainda assim é um mercado aberto, porque o município tem potencial imobiliário para dez anos. Devido o crescimento da capital, Iranduba vai se tornar uma cidade dormitório”, avalia.

Hoje, atuando na prestação de serviços para outras empresas, Anderson explica que as construtoras e incorporadoras estão empreendendo ao longo das estradas Manuel Urbano e da Carlos Braga - que liga a AM-070 a sede de Iranduba -, e não longo da estrada da Cidade Universitária, porque a maioria das áreas próximas a ele se tornou de interesse do Estado. “O que dificulta o licenciamento”, observa Anderson, que é agrimensor e acadêmico de Engenharia Civil.

Ponte Rio Negro permite fácil acesso ao município. | Foto: Marcelo Cadilhe

Moradora de Iranduba, desde os dez meses de idade, a arquiteta Jacqueline Pinheiro, de 30 anos, começou a carreira profissional em Manaus, mas logo voltou para atuar do outro lado da ponte, assim como outros colegas seus de faculdade que encontraram oportunidade de trabalho. “Atuei apenas por poucos meses em Manaus. Logo vi mercado em Iranduba e agora os meus projetos, a grande maioria são do Iranduba”, conta.

Jacqueline que, atualmente, faz exclusivamente os projetos da incorporadora que a contratou, começou a trabalhar plantas baixas de residenciais e agora criar projetos maiores. Segundo, apesar da crise que atingiu de morte a construção civil no país e também no Amazonas, o crescimento do setor imobiliário em Iranduba deu uma estagnada, mas ainda assim, para ela, profissionalmente continua melhor se manter em Iranduba. “Inclusive, muitos colegas de faculdade que jamais imaginaria, estão aqui [em Iranduba]”, diz.

Quando comecei a trabalhar, sem sombra de dúvidas, estava mais aquecido que esse ano. Antes da copa, o mercado imobiliário estava melhor. Hoje não está tão bom, assim. Mas tenho fé que possa melhorar, porque, no ano passado, na empresa onde eu trabalho, foram lançados dois empreendimentos. E esse ano vamos lançar mais dois”, afirma.



Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), Romero Reis, Manaus ainda tem área para expandir com o setor da construção civil, por isso a capital ainda tem preferência do segmento imobiliário. No entanto, ele avalia que, em se adensando as áreas livres de Manaus, Iranduba passará a ser prioridade. “O mercado está de olho nas áreas do outro lado da ponte, mas ainda temos áreas disponíveis em Manaus. Entretanto, em cinco ou dez anos vamos atravessar a ponte”, avalia.



Romero diz que, 2017 foi um ano em que a recessão se fez muito presente para o setor, muito embora a economia se fez positiva. Mas o mercado imobiliário sentiu os efeitos de 2015 e 2016. “Inclusive, em 2016, o mercado faturou R$ 1,13 bilhões e em 2017 vendeu apenas R$ 803 milhões, muito embora a venda liquida dos dois anos quase que se igualam”, diz. “Para 2018 esperamos que os bancos acompanhem a redução da Selic e o crédito imobiliário seja vantajoso para o mercado voltar a crescer”, aponta.

Edição: Lívia Nadjanara

