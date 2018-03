Quer ser instrutor do Cetam? São 3.200 vagas abertas

Manaus - Até segunda-feira (12) o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) realiza inscrições em dois editais para instrutores do órgão. O quantitativo de vagas disponíveis ultrapassa 3.200 para serem preenchidas de acordo com a demanda de cursos da instituição.

O primeiro edital é para compor um banco de instrutores, que deverá ser usado conforme a necessidade do Cetam. “É um credenciamento de instrutores para todos os cursos do Cetam, técnicos e de qualificação, que pode chegar até a três mil vagas”, informou o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto.

O segundo edital é para seleção de instrutores para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), na modalidade MedioTec. São 222 vagas, mais cadastro de reserva.

As duas inscrições acontecem por meio do site do Cetam até o dia 12 de março.

Caixa Econômica

Para quem estava esperando por oportunidade de emprego, a Caixa Econômica Federal abriu processo seletivo para vagas de estágio para candidatos de nível médio, técnico e superior. As vagas são para todo o Brasil, incluindo o Amazonas. As inscrições serão realizadas por meio do site do CIEE.

As inscrições e as provas serão online realizadas até o dia 14 de março. O candidato inscrito realizará provas com 30 questões e serão considerados habilitados para a 3º Etapa, os candidatos que obterem nota mínima igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos no teste online, desde que não obtenha nota igual a zero em nenhuma das disciplinas.

O resultado será divulgado a partir do dia 6 de abril. A bolsa-auxílio é de R$ 400 ou R$ 500 e há auxílio transporte de R$ 130. O processo seletivo funciona a partir da necessidade do órgão, portanto, não um número de vagas definido.

Para concorrentes do ensino superior as vagas são para arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia agrônoma/agrícola, engenharia mecânica e engenharia de telecomunicações.

O candidato deve estar cursando do 5º ao penúltimo semestre do curso; ter disponibilidade para estagiar em regime de 25 horas semanais compatíveis com o horário da vaga; ter idade mínima de 18 anos. A bolsa-auxílio é de R$ 1.000 e há auxílio transporte de R$ 130.

