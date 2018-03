Franquias seguem apostando no Amazonas

Manaus - O mercado de franquias vem se expandindo por todo o Brasil, e o destaque fica com a Região Norte, que apresentou crescimento de 8% ano passado. Nesse mesmo período, apenas no Amazonas, o crescimento no número de redes presentes foi de 10%, passando de 216 para 237. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF).



O número de unidades presentes no Amazonas também cresceu em 2017, saindo de 695, em 2016, para 747 ano passado, variação positiva de 7%. A alimentação continua sendo o segmento preferido para investimentos no Estado, com 211 unidades e representando 28,2% do total. Seguida de saúde, beleza e bem-estar, com 160 unidades e 21,4%, e por último o segmento de moda com 107 e 14,3%.

Acompanhando a tendência nacional, o faturamento das franquias no Amazonas também apresentou crescimento que, em 2017, foi de 24,9%. Em 2016, o faturamento foi de R$ 1.301 bilhão, enquanto que ano passado alcançou R$ 1.624 bilhões.

Inaugurações

Um exemplo de expansão de franquias em Manaus é a chegada de mais uma representação da rede Giraffas, uma das maiores redes de fast food do Brasil. O escolhido foi o shopping Manaus Via Norte, que vai ganhar, nas próximas semanas, uma nova unidade do Giraffas.

Líder em vendas de pratos, a marca está presente em 130 cidades e possui mais de 410 unidades no território nacional e no exterior, com pratos e lanches caseiros e aproximadamente dez mil colaboradores. A nova loja Giraffas vai funcionar numa área de 78 metros quadrados e gerar 20 novos postos de trabalho.

Presente em lojas de rua, rodoviárias e aeroportos, a marca chega no Manaus Via Norte com a décima unidade da expansão da franquia na capital amazonense. “Teremos uma equipe grande de colaboradores trabalhando em duas linhas de produção, para fazer a melhor comida caseira que o cliente possa comer em um shopping”, informa o sócio Jean François.

Além do Giraffas, o Via Norte também vai operar com mais duas franquias, uma do Burger King e outra da Risoto Mix, esta já está em funcionamento. O shopping Manaus Via Norte fica na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital.

