Mega-Sena acumula e pode pagar até R$52 milhões no próximo sorteio

Alagoas - A Mega-Sena voltou a acumular. No concurso 2.021, sorteado na noite deste sábado (10), em Palmeira dos Índios, Alagoas, saíram as dezenas 7, 14. 32, 37, 40 e 60.

A quina teve 101 acertadores e pagará a cada um R$ 35.079,74. Com 6.982 acertadores, a quadra pagará a cada um prêmio de R$ 724,93. Para o próximo concurso, cujo sorteio será quarta-feira (14), o prêmio está estimado em R$ 52 milhões.

Vagas de emprego

Os postos do Sine Manaus que funcionam na Ouvidoria Municipal, localizados no bairro de Praça 14, Zona Sul, e no Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, selecionam nesta segunda-feira (12), a partir das 8h, candidatos a oito vagas de emprego.

As áreas de atuação das vagas são de mecânico de automóveis até costureiro. Os interessados devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos.

Os documentos básicos para levar ao Sine Manaus são RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para quem é trabalhador com alguma deficiência (PCD), é obrigatório levar um laudo atualizado (2017/2018).

