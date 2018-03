Funcionários dos correios no AM não devem aderir greve nacional

Manaus - Os funcionários dos correios no Amazonas não devem aderir a greve nacional, por tempo indeterminado, que deve iniciar a partir desta segunda-feira (12). A paralisação foi proposta pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect).

Informações extraoficiais dão conta de que na última sexta-feira (9), o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Amazonas (Sintect-AM) convocaram os associados para reunir e decidir, em assembleia geral, se devem aderir ou não a paralisação nacional. Informações preliminares apontam que os funcionários decidiram aguardar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que deve sair também nesta segunda-feira (12).

Entenda o caso



De acordo com a Fentect, a paralisação nacional foi decidida depois de uma assembleia geral com os trabalhadores associados da entidade. Entre as reivindicações do sindicato está a mudança no plano de saúde da categoria, o plano de carreiras, cargos e salários, a privatização dos correiros, a suspensão de férias dos funcionários, o cancelamento do diferencial de mercado e a redução do salário da área administrativa.

A categoria ainda pede a contratação de novos funcionários por meio de concurso público, e o fim dos planos de demissões. "A Fentect esclarece que alguns argumentos repassados transmitem uma visão enganosa da realidade na estatal. Por exemplo, quanto ao monopólio dos Correios, que, hoje, corresponde apenas a cartas, malote e telegrama. O segmento de encomendas, como o Sedex, entretanto, sempre foi concorrencial”, informa a nota da Fentect repassada à imprensa.

