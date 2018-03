Sine Manaus faz seleção para 8 vagas de emprego nesta segunda-feira

Manaus - Os postos do Sine Manaus selecionam nesta segunda-feira (12), a partir das 8h, candidatos a oito vagas de emprego. As áreas de atuação vão desde mecânico de automóveis até costureiro. Os interessados podem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro de Praça 14, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da cidade.



Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos para se levar ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para quem é trabalhador com alguma deficiência (PCD), é obrigatório levar um laudo atualizado (2017/2018).

Confira as vagas por cada posto:

Posto do Sine Manaus da Ouvidoria Municipal / Procon (Rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14, ao lado do SAMU)

Mecânico de Automóveis - duas vagas

Escolaridade: Ensino Médio completo ou cursando

Experiência: no mínimo seis meses comprovados na CTPS ou declaração na função descrita

Requisito Obrigatório: ter o curso de Mecânica

Posto do Sine Manaus no Shopping Phelippe Daou (Avenida Camapuã, 2.985, no bairro Jorge Teixeira, em frente ao T4)

Vendedor de automóveis - uma vaga

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: no mínimo seis meses comprovados na CTPS

Requisitos Obrigatórios: necessário ter experiência com vendas de autocenter, serviços e peças. Ter boa comunicação e habilidade em vendas

Pintor automotivo - uma vaga

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: no mínimo seis meses comprovados na CTPS

Requisitos Obrigatórios: ter experiência em pintura de automóveis, preparação, polimento, cristalização, acabamento, primer e retoques em geral

Eletricista de automóveis - uma vaga

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: no mínimo seis meses comprovados na CTPS

Requisitos Obrigatórios: ter experiência com carro pequeno a gasolina

Mecânico de motor a diesel - uma vaga

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: mínimo de seis meses comprovados na CTPS

Requisitos Obrigatórios: ter experiência como mecânico a diesel com domínio em Mercedes e Volkswagen

Operador de pá mecânica - uma vaga

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: mínimo de seis meses comprovados na CTPS

Requisitos Obrigatórios: estar com todas as documentações em dias. Ter disponibilidade de horário

Costureiro - uma vaga

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: mínimo seis meses comprovados na CTPS

