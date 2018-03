Produção de bicicletas fecha bimestre em alta no Amazonas

Produção de bicicletas no Amazonas | Foto: Marcio Melo

Manaus -As indústrias de bicicletas instaladas no PIM (Polo Industrial de Manaus) registraram crescimento da produção no primeiro bimestre deste ano. Em janeiro e fevereiro - somados - saíram das linhas de produção destas empresas 98.531 unidades, o que representa alta de 14% sobre as 86.448 unidades registradas no mesmo período do ano passado. Os dados são da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares).



Com este avanço no bimestre, a entidade confirma a expectativa de evolução do setor em 2018. A estimativa é de produção de 727 mil unidades no PIM no presente ano, representando alta de 9% na comparação com 2017, quando foram produzidas 667.363 bicicletas em Manaus.

O vice-presidente do segmento de Bicicletas da Abraciclo, João Ludgero, observou que o resultado do bimestre confirma a tendência de evolução dos negócios para este ano. “Para atender à crescente demanda por bicicletas de maior valor agregado e tecnologicamente avançadas, que são produzidas no polo de Manaus”, explicou.

Apesar do resultado positivo do acumulado do ano, a alta se deu por conta do volume recorde de janeira (49,8%), uma vez que em fevereiro houve recuo de 10,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram fabricadas 46.320 bicicletas contra as 51.599 unidades produzidas no mesmo mês do ano passado. Já na comparação com janeiro (52.211 unidades) a redução foi de 11,3%.

“Trata-se de uma queda pontual ocasionada devido ao feriado do Carnaval, que neste ano aconteceu no meio de fevereiro, interferindo no desempenho mensal confrontado com janeiro e, também, com o mesmo mês de 2017”, comentou Ludgero.

Importação e Exportação

Segundo os dados do Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), analisados pela Abraciclo, a importação de bicicletas em todo o território nacional totalizou 24.562 unidades no primeiro bimestre, alta de 14,6% sobre o mesmo período de 2017 (21.439). Na análise somente de fevereiro foi verificado o volume de 7.047 unidades importadas, o que demonstra queda de 31,2% sobre o mesmo mês do ano passado (10.238). Já na comparação com janeiro (17.515), houve redução de 59,8%.

Já as exportações registraram crescimento de 108,6% sobre o mesmo período do ano passado. Foram produzidas 1.410 unidades no primeiro bimestre frente as 676 do mesmo período do ano passado. Paraguai (1.392) e Bolívia (18) foram os principais destinos. Na verificação do desempenho isolado de fevereiro (692) foi verificado aumento de 4.225% na comparação com fevereiro de 2017 (16 unidades).

Resultados por categoria

Os dados divulgados pela entidade mostram também que em fevereiro foram produzidas 23.262 bicicletas da categoria urbana, o que representou uma queda de 21,9% sobre janeiro (29.776). A categoria Mountain Bike, MTB, contou com 22.188 unidades produzidas nas fábricas do PIM, com resultado mensal 1,2% superior ao mês anterior (21.918). Por último, aparece as bicicletas da categoria Estrada, totalizando 870 unidades, com aumento de 1,9% sobre janeiro (517).

No que diz respeito à participação, segundo a Abraciclo, a categoria urbana aparece no topo do ranking, com 50,2%, seguida de MTB, com 47,9%, e Estrada (1,9%). “Mais uma vez o segmento de MTB se destacou porque é um tipo de bicicleta que tem sido muito utilizada para uso urbano, além de sua aplicação clássica como veículo off-road”, finaliza Ludgero.