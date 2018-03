Servidores dos Correios no AM ainda podem aderir à greve nacional

Manaus - Os trabalhadores dos Correios no Amazonas se mantiveram fora da greve nacional da categoria por tempo indeterminado iniciada desde às 22h do domingo (11). No entanto, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios no Amazonas (Sintect-AM), a categoria ainda pode aderir ao movimento dependendo da decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em julgamento que confronta a Empresa Brasileira de Correios (EBC) e os funcionários, e acontece na tarde desta segunda-feira (12).

A mobilização foi aprovada em assembleias dos sindicatos filiados à Fentect. Entre outras demandas, o julgamento tem como principal pauta, o impasse decisório sobre o plano de saúde da categoria. A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) alega que a EBC propões aos servidores arcarem com mensalidades no plano e a retirada de dependentes. Além disso, o benefício poderá ser reajustado conforme a idade, chegando a mensalidades acima de R$ 900.

Por outro lado, a EBC alega que “enfrenta uma grave crise financeira, fruto da queda expressiva do volume de correspondências, objeto de monopólio, e da falta de investimentos em novos negócios, nos últimos anos, que garantissem não só a competitividade, mas também a sustentabilidade da empresa”.

A estatal argumenta ainda que atualmente os custos do plano de saúde dos trabalhadores representam 10% do faturamento dos Correios, ou seja, uma despesa da ordem de R$ 1,8 bilhão ao ano. “Neste momento, um movimento dessa natureza serve apenas para agravar ainda mais a situação delicada da estatal e, consequentemente, de seus empregados”, diz o texto.

Os funcionários também são contra as alterações no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), privatização da estatal, extinção do cargo de Operador de Triagem e Transbordo (OTT), e o fechamento de mais de 2,5 mil agências próprias, por todo o Brasil. Além de pedirem a contratação de novos funcionários via concurso público, a segurança nos Correios e o fim dos planos de demissão.

Por meio de nota, a EBC comentou que “mesmo reconhecendo que a greve é um direito do trabalhador, entende o movimento atual como injustificado e ilegal, pois não houve descumprimento de qualquer cláusula do acordo coletivo de trabalho da categoria”.

O representante da categoria no Amazonas, Luiz Ribeiro, presidente do Sintect-AM, informou que a assembleia realizada na última sexta-feira (10) em Manaus teve um número de participantes abaixo do normal, onde decidiram por manter o estado de greve, que neste caso significa continuar trabalhando, mas com a possibilidade de adesão a qualquer momento a partir de nova assembleia.

A categoria quer manter o plano de saúde da forma que está, sem cobrança de mensalidade. “ Nós esperamos que os ministros mantenham o que foi decidido no acordo coletivo 2017/2018 com a cláusula referente a assistência saúde até o próximo 1º de agosto deste ano, que a gente possa discutir essa cláusula nessa data”, completou Ribeiro.





