Alunos de faculdade atenderão contribuintes para declaração de IRPF

Manaus -Há 60 dias do encerramento para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2018, nesta segunda-feira (12), alunos do curso de Ciências Contábeis da faculdade DeVry - Martha Falcão receberão treinamento para o atendimento gratuito aos contribuintes amazonenses. O treino para a declaração do IRPF 2018, ano base 2017, será das 15h às 17h.



De acordo com a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Lucilene Florêncio Viana, vice-presidente de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), além do aspecto social, o atendimento visa capacitar os alunos, agregando conhecimentos de como proceder às informações no processo de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda 2018.

Lucilene explicou que o projeto da faculdade alia a prática com ações de responsabilidade social junto aqueles contribuintes que precisam de apoio para fazer a declaração. “Além da consolidação do conhecimento adquirido em sala de aula, temos ainda a arrecadação de donativos para instituições de caridade”, afirmou.

Responsável pela supervisão e treinamento dos alunos, o professor João Rezende Dantas destacou que o atendimento visa também a orientação da população e a regulação do mercado. “Muitas pessoas oferecem um serviço não profissional que pode acabar prejudicando o contribuinte mais para frente. Os alunos têm conhecimento técnico e são orientados para fazer uma declaração correta”, explicou.

A Receita Federal começou a receber a partir do dia 1º de março as declarações do Imposto de Renda 2018. O programa gerador já pode ser baixado no site da Receita. Se preferir, o contribuinte pode prestar contas por meio de aplicativos em tablets e smartphones.