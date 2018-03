6 direitos de aposentados que você, provavelmente, não sabe

Manaus - O projeto de Reforma da Previdência tem sido tratado como carro-chefe do atual governo. Bastante polêmica, a proposta, que foi enviada ao Congresso em dezembro de 2016, nunca obteve votos suficientes para a aprovação e foi, oficialmente, enterrada no último dia 19.

Mesmo assim, o assunto continua em discussão principalmente pela sociedade já que foram gastos cerca de R$ 105,2 milhões em propaganda para validar e conseguir apoio.

Leia também: Quatro professores do AM são selecionados para intercâmbio nos EUA

Em meio ao cenário de indefinição, quem procura a Previdência Social hoje para se aposentar está coberto pela legislação vigente que garante uma série de benefícios, muitas vezes desconhecidos.

O especialista em previdência, Dr. Átila Abella, lista abaixo 6 direitos para aposentados que NÃO são lembrados por boa parte das pessoas que estão iniciando o processo para aposentadoria. Confira:



1. Saque do Fundo de Garantia: Ao se aposentar, o trabalhador consegue sacar todo o dinheiro do FGTS, sem prejuízo de eventual direitos e multas que fará jus caso ocorra a demissão sem justa causa posteriormente. O saque dos novos depósitos pode se tornar mensal, caso ele continue a trabalhar no mesmo emprego mesmo depois de aposentado. Se mudar de empresa, o saque será liberado ao final do contrato.



2. Isenção no IPTU: Em algumas Cidades, aposentados e pensionistas não pagam IPTU, desde que morem no imóvel e não tenham outros bens do tipo.



3. Manutenção do plano de saúde: Se o trabalhador contribuía parcialmente com o pagamento mensal do seu plano de saúde, ao se aposentar ele tem direito de continuar a usufruir do convênio.



4. Prioridade na restituição do Imposto de Renda: Contribuintes com 60 anos ou mais têm o direito a receber antes a restituição do Imposto de Renda. Ainda que caiam na "malha fina", o direito é assegurado e eles também têm prioridade na correção de falhas na declaração.



5. Viagens gratuitas em ônibus interestaduais: Não é somente em meios de transporte urbanos, metropolitanos e suburbanos que os aposentados têm direito à gratuidade. Ônibus interestaduais também oferecem cotas gratuitas para atendê-los. Basta solicitar diretamente nas próprias companhias.



6. Descontos em ingressos para eventos culturais e de entretenimento: Assim como os estudantes, aposentados acima de 60 anos possuem o direito de 50% de desconto em ingressos para shows, espetáculos, museus e parques. Consulte o regulamento de cada uma das instituições para saber como obtê-lo.





Leia mais:



Professores paralisam trabalhos em Manaus e em 13 municípios do AM

Estelionatário 'Marquinhos' é preso; ele responde a 30 processos

Amazonino Mendes assina promoção dos praças