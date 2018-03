Ministério da Fazenda oferta cursos online gratuitos com certificação

Brasília- A Escola de Administração Fazendária (Esaf), órgão integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem inscrições abertas para 10 cursos da área de finanças. O curso é realizado por Educação à distância (EAD) gratuitamente e com certificado.

Os cursos patrocinados pela ESAF e ofertados de forma permanente e autoinstrucionais. Isso quer dizer que não há o acompanhamento de tutor especialista para sanar dúvidas de conteúdo.

Os cursos são ofertados da data de sua abertura na Escola Virtual da ESAF até o dia 31 de dezembro de cada ano. E as inscrições poderão ser realizadas a qualquer momento até o dia 30 de novembro de cada ano.

Os cursos ofertados são: Introdução ao Tesouro Direto, Tesouro Direto Intermediário,Tópicos Avançados do Tesouro Direto, Educação Financeira, Gestão de Finanças Pessoais, Educação Fiscal: Tributação, Orçamento e Coesão Social (curso 1 + curso 2), Educação Fiscal: Estado e Tributação (curso 1), Educação Fiscal: Orçamento e Coesão Social (curso 2), Cidadania Fiscal: Uma Receita para o Brasil e Noções Básicas em Previdência Complementar.

Para cursos com carga-horária de até 40 horas, o aluno terá o prazo máximo de 60 dias para concluir todas as atividades obrigatórias para a emissão do certificado, a contar da data de sua inscrição. Para cursos com carga-horária maior do que 40 horas, o aluno terá o prazo máximo de 120 dias para concluir todas as atividades obrigatórias para a emissão do certificado, a contar da data de sua inscrição.

Independentemente da carga-horária do curso, o aluno que não tiver concluído, até o dia 31 de dezembro, todas as atividades obrigatórias para a emissão do certificado terá sua matrícula cancelada e será considerado desistente.



Para saber como participar clique aqui

