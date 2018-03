Vendas online cresceram 12% em 2017, aponta IBGE

Mesmo com o cenário econômico pouco favorável no Brasil, o setor de vendas online cresceu 12% em 2017 (Atlas), apontando que mesmo em clima de recessão econômica, o brasileiro ainda está consumindo, e cada vez mais online, fato que pode estar ligado ao grande número de internautas no país, aproximadamente 116 milhões, ou 64% da população acima de 10 anos, segundo o relatório mais recente divulgado pelo IBGE.

A pesquisa intitulada "Logística do E-commerce Brasileiro 2017", realizada pela ABComm (associação brasileira do comércio eletrônico), afirma que a logística é o principal fator de sucesso em uma loja virtual, e para 75,8% dos entrevistados o principal motivo para oferecer a entrega grátis é aumento que gera na taxa de vendas, seguido pelo fato de aumentar o tíquete médio (42,2%).

Enquanto isso, a transportadora Correios vem perdendo sua fatia de mercado no comércio online. De 2015 para 2017 a participação da transportadora caiu de 73% para 59%, segundo pesquisa realizada pela ABComm.

De acordo com o relatório E-commerce Radar, feito pela Atlas, a porcentagem média de vendas com entrega grátis é 30%. A categoria casa é a destaque em maior porcentagem de pedidos com frete grátis (57,4%), seguido por brinquedos (56%) e calçados (52,2%).

Por outro lado, as que possuem o maior preço de entrega sobre as vendas são: livraria (16,8%) e farmácia (15,7%). Consequentemente o índice de abandono de carrinho nestas duas categorias são as mais altas, 88% para livraria e 88% em farmácia. Sinal que ainda há muitos pontos a serem melhorados no preço da logística ao consumidor final.

Os eletrônicos, apesar do índice relativamente baixo de entrega grátis nas vendas (14,1%), destacam-se no relatório por terem o menor índice de abandono no carrinho de compras (69%), além da porcentagem do valor da entrega ser de aproximadamente 10%. A Atlas aponta que, geralmente, a porcentagem do frete cobrado com cima das vendas é de aproximadamente 10,6%.

O Cuponation, plataforma de descontos online pertencente à alemã Global Savings Group, compilou em um infográfico informações sobre o valor do frete e porcentagem de entrega grátis das 19 principais categorias dos produtos vendidos em mais de 1000 lojas online em território nacional, baseado no estudo E-commerce Radar da Atlas.

