Sumaúma Park Shopping realiza ação no Dia do Consumidor

Manaus - Para comemorar o Dia do Consumidor, nesta quinta-feira (15), as lojas do Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova, contarão com descontos de até 35% em seus produtos. De acordo com a gerente de marketing do centro de compras, Emília Popoff, a ação foi criada com intuito de oferecer aos frequentadores do shopping a oportunidade de comprar com preços mais baixos.

“Nossa intenção é oferecer aos nossos clientes e frequentadores um dia de compras com produtos com preços mais em conta e, que o Dia do Consumidor não passe sem ser lembrado e comemorado”, explica ela.

Entre as lojas participantes estão Adore, Foto Nascimento, BDD Toys, Le Postiche, Amazon Bowling, Espaço Amanda, Arco Íris, Ótica A Especialista, Smart Case, Rio Negro Choperia e Via Uno. Os produtos são os mais variados como óculos, vestuário, calçados, maquiagens, capas para celular, além de tratamento de beleza.

