Dia do consumidor tem palestras e descontos em Manaus

O Dia do Consumidor, que acontece nesta quinta-feira (15), será comemorado em Manaus com descontos de até 35%, palestras de orientação e bônus para os compradores. O Programa Estadual de Orientação e Proteção do consumidor (Procon-AM) preparou diversas ações para toda a semana do consumidor, incluindo duas inaugurações de postos do órgão, em dois shoppings diferentes de Manaus.

O gestor do Procon-AM, Paulo Radin, informou que na segunda-feira (12), o Procon-AM realizou uma palestra com o juiz titular da 2º vara do Juizado Especial Cível. A primeira inauguração aconteceu na última terça-feira (13) no shopping Parque Dez Mall e a segunda aconteceu no shopping Manaus ViaNorte.

Nesta quinta-feira (15) ocorrerá o debate com técnicos da Anatel aberto ao público, no Procon-AM, a partir das 10h, para tratar de problemas relacionados a telefonia. O evento vai reunir as operadoras para debater o que fazer para resolver os problemas do setor.

Leia também: Vendas online cresceram 12 em 2017 aponta IBGE

No mesmo molde, acontece na sexta-feira (16) o debate com a permissionária do serviço de abastecimento de água e esgoto, Manaus Ambiental. Nesse dia, a reunião inicia um pouco mais tarde, a partir das 13h, também na sede do Procon-AM, localizado na avenida André Araújo.

Outra grande instituição, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Manaus), não deve realizar ação diretamente para o Dia do Consumidor, mas deve prestar apoio aos órgãos que os fizeram. “Agora vamos apenas prestar todo apoio para aqueles órgãos que forem fazer fiscalizações no comércio”, diz.

Mas o presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, informou que a instituição vai realizar uma ação através da CDL-Jovem em maio, que é o Dia Sem Impostos. Este ano a novidade fica por conta da entrada de dois novos shoppings que ainda serão divulgados, se juntando ao Amazonas Shopping, que já recebe o evento todos os anos.

Shoppings

Três shoppings de Manaus irão comemorar o dia do consumidor com programação especial para o público. O Manauara Shopping, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM), promoverá ações para tirar dúvidas de lojistas e dos próprios consumidores em relação aos direitos e deveres de cada um.

Entre 10h e 18h deste dia, haverá um Stand da OAB-AM montado no Piso Castanheiras, em frente ao restaurante Tio Armênio, onde os consumidores poderão tirar suas dúvidas em relação ao tema, com especialistas no assunto. No mesmo dia, serão realizadas palestras gratuitas para os lojistas do shopping, com advogados que irão falar sobre a relação de consumo.

As lojas do Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova, contarão com descontos de até 35% em seus produtos. Entre as lojas participantes estão Adore, Foto Nascimento, BDD Toys, Le Postiche, Amazon Bowling, Espaço Amanda, Arco Íris, Ótica A Especialista, Smart Case, Rio Negro Choperia e Via Uno. Os produtos são os mais variados como óculos, vestuário, calçados, maquiagens, capas para celular, além de tratamento de beleza.

Descontos

As lojas do Amazonas Shopping prepararam descontos de até 10% e bônus nesta quinta-feira (15). Já confirmaram participação na ação as lojas Turma da Moda, Dumond, Via Uno, Capodarte, Lupo, Info Store, Dulima, Foto Nascimento, Fun Festa, Sketch, Sergio’s, Scala, Di Donna, Dona de Si, Yogomania e Sucuri Pescas. As lojas Turma da Moda, Dulima, Sketch e Sergio’s terão produtos com descontos de até 10%.

Na Via Uno, os clientes encontrarão sapatilhas a partir de R$ 49,90 e sapatos mocassim de R$ 39,90. As lojas Dumond e Capodarte darão um cartão bônus para a próxima compra, a todos os clientes que forem até o local no Dia do Consumidor. Até o dia 19 de março, na Lupo, na compra de quatro calcinhas, a quinta sai de graça. Além de descontos na sorveteria Yogomania.

Leia mais: Empresa de telefonia que atende mal os clientes terá taxa maior

6 direitos de aposentados que você provavelmente não sabe

Estude de graça com cursos a distância e seja certificado